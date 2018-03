meteoweb.eu

: Premi: Obiettivo Terra, selezionate le 30 foto finaliste - TutteLeNotizie : Premi: Obiettivo Terra, selezionate le 30 foto finaliste - AgCultNews : “Obiettivo Terra” 2018: selezionate le 30 foto finaliste @FUniVerde @PecoraroScanio @TurismoMiBACT @francescopalu11… - Sicinform : Obiettivo Terra, i 30 scatti finalisti -

(Di giovedì 29 marzo 2018)ha avuto ancora una volta un riscontro straordinario. Un successo che conferma quanto il concorso, promosso daFondazione UniVerde e Società Geografica Italiana Onlus, sia apprezzato daiamatori italiani. I numeri. Per selezionare le 30della 9a edizione del contest, ampiamente rappresentative delle diverse aree protette di tutta la Penisola, il Comitato promotore, coadiuvato dal documentarista e naturalista Emanuele Coppola, ha esaminato 1.494(192 in più rispetto alla precedente edizione), di cui circa la metà pervenute da under 35. Di queste, 1.440 (96%) sono risultate conformi al regolamento e dunque ammesse (le non ammesse sono 54 pari al 4%). Delleammesse, 534 sono state scattate da donne (37%) e906 da uomini (63%). Ogni partecipante ha avuto la possibilità di presentare al contest una solaa colori di cui: Parchi Nazionali (611, ...