Nuovo profilo Facebook per Sara Tommasi e Debora Cattoni

Blastingnews

: Il nuovo vicepresidente del Senato subito suo agio nel nuovo incarico mentre sfoggia un ineffabile profilo istituzi… - sergio_scorza : Il nuovo vicepresidente del Senato subito suo agio nel nuovo incarico mentre sfoggia un ineffabile profilo istituzi… - ackvles : RT @badpostmetamoro: nuovo boomerang postato da ermal sul suo profilo instagram! ?? - ventodellavjta_ : RT @badpostmetamoro: nuovo boomerang postato da ermal sul suo profilo instagram! ?? -

(Di giovedì 29 marzo 2018)oggi è una ragazza nuova, più matura e consapevole. Ha deciso di rimettersi in gioco puntando sugli aspetti più importanti della vita: i valori, gli affetti e gli amici, quelli veri. Un’amicizia speciale quella con la manager, direttrice del magazine online Selfie Made Girl, che dura da moltissimi anni. L’imprenditrice umbra oggi è diventata anche la sua manager e di questole è eternamente grata. Al suo fianco la showgirl, che negli anni scorsi ha partecipato a programmi televisivi come “Quelli che Il Calcio” con Simona Ventura VIDEO e “L’Isola dei Famosi”, ha preso una delle più importanti decisioni della sua vita: portare a compimento il suo grande sogno, quello di mettere in piedi un’attivita' propria e di riuscire a realizzarsi con le proprie forze, di far fruttare i suoi studi in Economia e Management, intrapresi con impegno e dedizione in una ...