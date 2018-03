Nuova edizione di Vodafone Happy al via dal 5 aprile con nuovi premi

Temptation Island 2018 coppie concorrenti e cast completo : tutti i partecipanti della Nuova edizione : Iniziamo a parlare del cast di Temptation Island 2018: le coppie concorrenti della nuova edizione verranno scelte sempre quando finirà Uomini e Donne, o a ridosso della fine della stagione, perché la redazione che lavora ai due programmi è la stessa. Alcune coppie si candideranno come concorrenti dell'edizione 2018 e nei prossimi mesi ne scopriremo abbastanza secondo noi, ma i primi a pensarci sono stati Jessica Vella e Kevin Ishebabi, ...

Al via la Nuova edizione di 'The voice' : la tv del 22 marzo : Spazio all'attualità e alla politica su Rete4 e La7 dove si rinnova una nuova sfida dei talk-show. Su Rete4 alle 21.15 andrà in onda una nuova puntata di "Quinta colonna" condotto da Paolo Del Debbio,...

Eva Henger - cannagate/ La "benedizione" di Costanzo - Nuova lite con Alessia Marcuzzi? (Isola dei Famosi 2018) : Eva Henger continua a tenere accesi su di sé i riflettori dell'Isola dei Famosi 2018: da Filippo Nardi a Alessia Marcuzzi, qualcosa sembra essersi risolto.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 07:23:00 GMT)

Barbara d’Urso Nuova conduttrice del Grande Fratello 2018/ La conferma : arriva l’edizione più pop di sempre? : Barbara d’Urso conduce il Grande Fratello 2018, arriva la conferma dopo la riunione di Mediaset: nuovo record per l’edizione più pop di sempre? Tutti i dettagli.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 15:35:00 GMT)

“The Voice of Italy 2018” : ecco tutte le novità della Nuova edizione : Un cast rinnovato e un meccanismo nuovo: così, da giovedì 22 marzo alle 21.20 su Rai2 e Radio2, riparte “The Voice of Italy 2018”. A condurre le 8 puntate del talent show che ha conquistato mezzo miliardo di spettatori in tutto il mondo arriva Costantino della Gherardesca mentre le poltrone girevoli ospitano il veterano J-Ax e coach “esordienti” Al Bano, Francesco Renga e Cristina Scabbia. Costantino segna una rivoluzione nella modalità di ...

The Voice Of Italy 2018 - Presentata la Nuova edizione del talent show con cast e meccanismo rinnovati : 'The Voice of Italy su Radio2' sarà anche in streaming su radio2.rai.it, fruibile dalla App di RaiPlay Radio e con contenuti speciali sui social di @RaiRadio2

In arrivo una Nuova edizione aggiornata di tutti i giochi di Myst : Myst festeggia il suo venticinquesimo anniversario e lo vuole fare annunciando il lancio di una nuova edizione aggiornata divtutti i giochi di Myst, riporta DSOgaming.Entro il 2018 dunque tutti i giochi di Myst otterranno una versione aggiornata per Windows 10. Fin ora abbiamo sei giochi di Myst, escludendo Obduction il quale era un successore spirituale. Questi sei giochi sono: Myst, Riven, Myst III: Exile, Uru: Ages Beyond Myst, Myst IV: ...

Presentata a Roma la Nuova edizione de “La Partita Mundial” : Questa mattina, nella Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in Largo Chigi 19 a Roma si è tenuta la conferenza stampa di presentazione de “La Partita Mundial – Italia vs Resto del Mondo”, un evento di calcio spettacolo, ideato e organizzato da Fabrizio Rocca e Olivio Lozzi, tra due squadre rappresentate da campioni che si esibiranno per beneficenza insieme a noti personaggi dello spettacolo e ad una ...

Festival di psicologia di Torino - la Nuova edizione alla scoperta della paura : Diretta dallo psicanalista Massimo Recalcati , la manifestazione organizzata e promossa dall' Ordine degli Psicologi del Piemonte si dipanerà attraverso incontri, conferenze e numerosi spettacoli ...

“Hanno subito passato la notte insieme”. Ballando con le stelle - gossip bomba. Due protagonisti della Nuova edizione - alla fine della puntata - sono entrati nello stesso portone e… Aspettate di sapere il resto. Pazzesco : Lo scorso sabato è iniziata la nuova edizione di Ballando con le stelle. E già partono i primi pettegolezzi bollenti. Pare che nel reality siano nate delle simpatie speciali… Non diciamo amore perché ci pare un po’ presto ma forse sarebbe il termine più appropriato… Avete già un’idea di chi siano i vip coinvolti in questa relazione? Beh, udite udite, le coppie sono addirittura due. Ma dai? Già. Ora vi diciamo tutto per bene. Avete presente ...

Al via i casting per Masterchef Italia 8 : in primavera le riprese della Nuova edizione - chi saranno i giudici? : Al via i casting per Masterchef Italia 8 e tutti coloro che vogliono prendere il posto di Simone potranno farlo rimboccandosi le mani partendo proprio da ora. Il cooking show avrà un'ottava edizione che andrà in onda a fine anno, sempre da dicembre in poi, nonostante quello che è successo con gli episodi che si sono conclusi la scorsa settimana. Gli ascolti non sono stati dei migliori tant'è che il programma si è tenuto stabile tra i tre e i ...

Telegatti - il passato in un libro e il futuro in tv : a ottobre la Nuova edizione : Storia del premio più amato delle star ", curato da Rosanna Mani , che di "Sorrisi" è stata condirettore per venticinque anni, vera e propria anima del Telegatto e produttore degli spettacoli "La ...

Milano Moda Uomo : nuovi brand ed un totale di 63 collezioni per la Nuova edizione : L’edizione di Milano Moda Uomo in programma dal 12 al 15 gennaio 2018 prevede 30 sfilate, 25 presentazioni, 8 presentazioni su appuntamento e 12 eventi in calendario, per un totale di 63 collezioni. Grande novità per questa edizione è il Padiglione Visconti in Via Tortona 58, la nuova location che Camera Nazionale della Moda Italiana mette a disposizione di nuovi brand e di quelli “Supported by CNMI” per un totale di 7 appuntamenti, tra sfilate ...