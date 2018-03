Nuoto | l' ex campionessa olimpica Völker vende medaglie per saldare i debiti

'Io molestata a 16 anni'. Ex campionessa mondiale di Nuoto accusa il suo coach : Ancora un caso di molestie che travolge il mondo dello sport al pari dello spettacolo. Ariana Kukors, 28 anni, ex campionessa mondiale di nuoto, ha accusato il suo ex allenatore Sean Hutchison, head coach del team femminile Usa nel 2009, di abusi sessuali ...

Nuoto - Ariana Kukors denuncia il suo allenatore : “Mi ha molestata sessualmente - avevo 16 anni”. La confessione della Campionessa del Mondo : Ariana Kukors ha denunciato il suo ex allenatore Sean Hutchison per averla molestata sessualmente quando aveva 16 anni. La Campionessa del Mondo dei 200m misti a Roma 2009 ha deciso di confessare tutto dopo 12 anni da quegli eventi drammatici. La 28enne statunitense, sulla scia di quanto sta succedendo nel Mondo della ginnastica artistica con l’ex medico della Nazionale condannato a oltre 300 anni di carcere complessivi, si è fatta ...