“Nozze a Uomini e Donne” Nessuno ci credeva più La coppia molto schiva e riservata ha

(Di giovedì 29 marzo 2018) Da un po’ di tempo di lei si erano perse le tracce, poi Teresanna Pugliese, una della corteggiatrici più amate die Donne, è tornata prepotentemente alla ribalta. Il motivo? Ovviamente riguarda l’ex, proprio lui quello che la scelse nel programma di Maria De Filippi: Francesco Monte. In una lunga intervista rilasciata ae Donne Magazine, la Pugliese ha ripercorso le sue vicende sentimentali. La relazione tra la ragazza e l’ex tronista ha avuto inizio nel 2011 e la bella partenopea era seduta sul trono. Nonostante fosse combattuta tra l’attrazione che provava per Francesco Monte e l’interesse per Antonio Passarelli, alla fine la sua scelta ricadde su quest’ultimo. La loro relazione durò pochissimo. Dato l’enorme interesse suscitato da Monte, Maria De Filippi lo mise sul trono e allora fu Teresanna ad andare a corteggiarlo. Francesco la scelse ...