Non fu abuso d’ufficio |  il sindaco di Milano prosciolto  per gli alberi di Expo 2015

Lecce - ex sindaca Andriana Poli Bortone assolta dall’accusa di peculato. “Il fatto Non sussiste”. Prescritto l’abuso d’ufficio : L’ex sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone è stata assolta “perché il fatto non sussiste” con altri sette imputati dal Tribunale di Lecce dalle accuse di peculato e tentato peculato nel processo sull’acquisto in leasing dei palazzi di via Brenta, attuale sede del polo della giustizia civile. Per l’accusa di abuso d’ufficio è intervenuta la prescrizione. Nel processo erano imputati con l’ex sindaco altri nomi eccellenti ...