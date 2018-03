“Non esco da 43 anni”. L’incredibile storia di Rita. Una vita a metà : “Ho partorito - amato e sofferto senza mai uscire da quelle mura”. Una vicenda atroce - venuta a galla soltanto adesso : Una storia assurda che ci arriva dall’altra metà del mondo. Siamo in Brasile, nazione in cui, tra gli anni Venti e gli anni Ottanta del Novecento era pratica diffusa isolare e mettere in quarantena i possibili casi di malattia di Hansen, comunemente nota come lebbra. A questo scopo, il governo aveva costruito ‘colonie’ ospedaliere, i leprosários [lebbrosari], in cui i pazienti erano separati dalle loro famiglie, dagli amici e ...

Papa Francesco - Vaticano smentisce ancora Scalfari : “Nessuna intervista - Non sono le parole del Santo Padre” : Il Vaticano smentisce Eugenio Scalfari. “Il Santo Padre Francesco – afferma un comunicato della sala stampa della Santa Sede – ha ricevuto recentemente il fondatore del quotidiano La Repubblica in un incontro privato in occasione della Pasqua, senza però rilasciargli alcuna intervista. Quanto riferito dall’autore nell’articolo odierno è frutto della sua ricostruzione, in cui non vengono citate le parole testuali pronunciate dal Papa. ...

Malala Yousafzai torna in Pakistan/ A casa sei anni dopo il terribile attentato : “Non riesco a crederci” : Malala Yousafzai torna in Pakistan, a casa sei anni dopo il terribile attentato: “Non riesco a crederci”. La 20enne attivista per le donne, ha rimesso piede dopo l’attacco jihadista(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 12:20:00 GMT)

Malala torna in Pakistan : 'Non riesco a crederci - è un sogno' : Malala Yousafzai, premio Nobel per la pace 2014 e attivista per i diritti delle donne, è tornata in Pakistan, suo Paese natale, da cui era assente dal 2012, quando fu colpita al volto da un proiettile ...

Teresanna Pugliese su Francesco Monte : ‘Ho sofferto. Non è andata come immaginavo’ : “Ho sofferto, lo ammetto. A volte le donne lasciano per essere riconquistate. Non è andata come immaginavo”. Chi parla dalle pagine del magazine di Uomini e Donne in edicola giovedì 29 marzo è Teresanna Pugliese, ex fidanzata di Francesco Monte ai tempi dei loro anni ruggenti nel programma magistralmente orchestrato da Maria De Filippi (il loro corteggiamento nel reality dei sentimenti di Canale 5 aveva fatto sognare i ...

Uomini e Donne - Teresanna Pugliese : "Francesco Monte? Non sento un legame. Cecilia Rodriguez mai carina nei miei confronti" : Teresanna Pugliese, in una lunga intervista ad Uomini e Donne Magazine, torna a parlare anche di Francesco Monte, l'ex fidanzato conosciuto all'interno del programma di Maria De Filippi con cui ha avuto un'intensa e turbolenta storia d'amore:prosegui la letturaUomini e Donne, Teresanna Pugliese: "Francesco Monte? Non sento un legame. Cecilia Rodriguez mai carina nei miei confronti" pubblicato su Gossipblog.it 29 marzo 2018 10:18.

“Spaventoso”. Una scoperta pazzesca. Un contadino trova un uovo gigantesco sotto una gallina : quando si schiude - Non può credere ai suoi occhi : quando lo ha visto è rimasto letteralmente senza parole e non poteva credere ai suoi occhi. Scott Stockman è un uomo australiano di 47 anni e nella vita fa l’imprenditore. È proprietario di un’azienda a conduzione familiare, la Stockman’s Eggs, consegna uova fresche in tutta l’Australia. All’inizio del mese di marzo ha pubblicato una fotografia che testimonia una incredibile scoperta che lui e i suoi dipendenti hanno fatto nella fattoria ...

Papa Francesco : “I mafiosi che si dicono cristiani di cristiano Non hanno nulla. Finiranno male” : mafiosi e corrotti non possono dirsi cristiani: portano la morte nell’anima e hanno il cuore pieno di “putredine“. Non usa giri di parole Papa Francesco nell’udienza generale in piazza San Pietro prima del Triduo Pasquale: “Devo dire una cosa dolorosa – ha detto Bergoglio – ci sono i cristiani finti, quelli che dicono ‘Gesù è risorto’ ma vivono una vita corrotta e questi cristiani finti ...

