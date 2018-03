“Non esco da 43 anni” L’incredibile storia di Rita Una vita a metà | “Ho partorito

Malala Yousafzai torna in Pakistan/ A casa sei anni dopo il terribile attentato : “Non riesco a crederci” : Malala Yousafzai torna in Pakistan, a casa sei anni dopo il terribile attentato: “Non riesco a crederci”. La 20enne attivista per le donne, ha rimesso piede dopo l’attacco jihadista(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 12:20:00 GMT)

“Non riesco a parlare…”. Lacrime per Antonella Clerici. La conduttrice de La prova del cuoco - nel pieno della diretta - scoppia in un pianto a dirotto. Nessuno può consolare il suo immenso dolore : Giorni difficili per la televisione italiana. La morte di Fabrizio frizzi ha creato un forte sentimento di cordoglio nei tanti colleghi che lo stimavano come professionista e che erano legati a lui da sentimenti di sincero affetto. Questa mattina nella sede Rai di Viale Mazzini e stata allestita la camera ardente che sarà aperta fino alle 18 e domani 28 marzo si svolgeranno i funerali presso la Chiesa degli Artisti di piazza del Popolo. ...

Fabrizio Frizzi - le parole di Rita Dalla Chiesa : “Non riesco a dormire. Ma non scrivo niente perché dovrei scrivere tutto” : ?? “Non riesco a dormire. Ma non scrivo niente, perché’ dovrei scrivere il tutto. E il tutto, stanotte, preferisco, tenermelo dentro“. Con queste parole Rita Dalla Chiesa ha ricordato su Facebook l’ex marito Fabrizio Frizzi. Rita e Fabrizio si sono innamorati nel 1982 e sono stati sposati dal 1992 al 1998. La Dalla Chiesa ha espresso il suo grande dolore in queste parole e ha poi risposto a chi, su Twitter, ha ricordato ...

Canna-gate - Giucas Casella dalla parte di Francesco Monte : “Non credo a Eva Henger” : Isola dei Famosi, news Canna-gate: Giucas Casella dalla parte di Francesco Monte Anche Giucas Casella ha detto la sua sul Canna-gate scoppiato all’Isola dei Famosi: il famoso illusionista si è schierato dalla parte di Francesco Monte, accusato da Eva Henger di aver fumato marijuana in Honduras. Sulle pagine del settimanale Di Più, l’ex naufrago – […] L'articolo Canna-gate, Giucas Casella dalla parte di Francesco Monte: ...

“Non vado più in tv”. Eva Henger choc. L’ex naufraga è finita nel polverone per le sue dichiarazioni su Francesco Monte. Ma adesso - dopo certe cose - ha preso la decisione definitiva : “Ecco il perché” : L’inghippo non si spegne, il canna-gate continua a stare sulla bocca di tutti. L’Isola dei Famosi sta vivendo la sua stagione più complicata ed Eva Henger prosegue la sua battaglia per affermare la verità che ormai da settimane sta cercando di far valere. Dal momento in cui è tornata in Italia partecipa a molte trasmissioni Mediaset e ogni volta le sue dichiarazioni suscitano molto interesse, ma anche dibattiti e discussioni a non finire ...

Eva Henger : “Non vado in TV perché parlo di Francesco Monte” : Eva Henger dopo il canna-gate: “Non vado in TV perchè parlo di Francesco Monte” Dopo il discussissimo caso canna-gate Eva Henger continua ad essere una delle principali protagoniste dell’Isola dei Famosi quest’anno. Da quando ha lasciato il gioco infatti il suo nome continua a saltare fuori in numerosi talk show Mediaset, suscitando sempre grandi dibattiti […] L'articolo Eva Henger: “Non vado in TV perché ...

Papa Francesco : “Chi va con le prostitute è un criminale”/ “Non è fare l’amore - ma torturare le donne” : Il Papa denuncia coloro che vanno con le prostitute obbligate da sfruttatori a vendere il loro corpo con la violenza: sono dei criminali, ha detto, è un atto di tortura(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 18:20:00 GMT)

Roberta Bruzzone contro Franca Leosini “Non è aggiornata”/ “Storie Maledette? Rischio teatrino grottesco” : Roberta Bruzzone interviene sui social dopo essere stata citata da Franca Leosini nella puntata di Storie Maledette: per la criminologa ci sono state tante inesattezze.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 10:08:00 GMT)

PIETRELCINA - PAPA FRANCESCO DA PADRE PIO/ Diretta streaming video - l’omelia : “Non basta un Mi piace” : PAPA FRANCESCO in visita nei luoghi di San PADRE Pio: Diretta streaming video, le celebrazioni e gli incontri a PIETRELCINA e San Giovanni Rotondo in Puglia. Il mistero delle stimmate(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 15:07:00 GMT)

“Non riesco ad allacciare le stringhe delle scarpe” : così Alfie - 10 anni - scopre di essere malato : La storia a lieto fine di Alfie Butt raccontata dalla mamma alla stampa inglese: dopo aver scoperto improvvisamente di avere una rara malattia cerebrale, il bambino, all'epoca di soli 10 anni, è riuscito miracolosamente a guarire.Continua a leggere

Eva Henger : “Non mi invitano più in tv. Vorrei confrontarmi con Francesco Monte da Costanzo” : Eva Henger torna a parlare in tv a Striscia la notizia nella puntata di lunedì 12 marzo su Canale 5. Ecco le sue dichiarazioni. Eva Henger parla a Striscia la notizia di lunedì 12 marzo 2018 Valerio Staffelli intervista nuovamente Eva Henger sul canna-gate all’Isola dei famosi. L’ex naufraga, ai microfoni dell’inviato del tg satirico, […] L'articolo Eva Henger: “Non mi invitano più in tv. Vorrei confrontarmi con Francesco Monte da ...

Ciriaco De Mita a Che tempo che fa : “Non riesco a capire cosa accade. Forza Italia si estingue - non aveva grande storia” : “Faccio politica da quando ho cominciato a capire” inizia così la lunga intervista di Ciriaco De Mita a Che tempo che Fa dI Fabio Fazio su Rai 1, che sulla situazione politica uscita dalle ultime elezioni ammette subito: “Per la prima volta non riesco a capire cosa accade, può accadere di tutto”. L’ex Presidente e dal 2014 sindaco di Nusco ha poi puntualizzato “Guardando l’esistente la soluzione è difficile perché le posizioni politiche sono in ...

Elezioni - benedizione della Chiesa al M5S? Bagnasco : “Non bisogna avere paura”. Ma arriva la resa dei conti tra i vescovi : Dopo la benedizione di san Gennaro, per Luigi Di Maio potrebbe arrivare anche quella della Chiesa. Era il 19 settembre scorso quando l’allora candidato premier del Movimento 5 Stelle si presentò nel Duomo di Napoli per assistere al miracolo del patrono dei partenopei. Un bacio, quello Di Maio al sangue di san Gennaro, che fece il giro del mondo e fu subito letto come un chiaro invito al dialogo indirizzato alle gerarchie d’Oltretevere. Appena ...

Di Francesco tra Toro e Champions : “Non è la Roma che vorrei - la Juve sia di esempio” : Di Francesco tra Toro e Champions: “Non è la Roma che vorrei, la Juve sia di esempio” Il tecnico giallorosso: “Ci serve maggiore continuità fisica e mentale. Penso solo al Torino” Continua a leggere L'articolo Di Francesco tra Toro e Champions: “Non è la Roma che vorrei, la Juve sia di esempio” proviene da NewsGo.