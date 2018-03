: #News #Nominato nuovo direttore Usa a Fmi - CybFeed : #News #Nominato nuovo direttore Usa a Fmi - RadioLondra_ : Nominato nuovo direttore Usa a Fmi - corrieredirieti : E' don Luigi Aquilini il nuovo vicario nominato dal vescovo Pompili - Corriere di Rieti -

Trump ha annunciato la nomina di Mark Rosen, manager di Bank of America Merrill Lynch, aesecutivo per gli Usa del Fmi. Rosen, che attualmente guida la divisione della banca d'affari in America Latina, sarà il più alto rappresentante degli Stati Uniti presso l'organizzazione di Washington per i prossimi due anni. Lo ha comunicato la Casa Bianca.(Di giovedì 29 marzo 2018)