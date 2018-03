No Man' s Sky su Xbox One entro il 2018 e si prepara all' aggiornamento più importante di

Annunciato No Man's Sky Next : il debutto assoluto su Xbox One e aggiornamento su PS4 e PC : No Man's Sky è un titolo che fin dal lancio ha fatto discutere non poco e che ha attirato molti appassionati e altrettanti detrattori che per svariati motivi sono rimasti delusi dal lavoro di Hello Games. Oggi la software house annuncia il prossimo grande passo per il proprio titolo: l'arrivo su Xbox One e un corposo aggiornamento per PS4 e PC.Ecco il comunicato ufficiale:Hello Games, il team di sviluppo indipendente britannico, ha Annunciato ...

Hello Games annuncia NO Man’S SKY NEXT : Hello Games, il team di sviluppo indipendente britannico, ha annunciato che No Man’s Sky NEXT è in avanzata fase di sviluppo e che verrà reso presto disponibile, sotto forma di aggiornamento gratuito, per i giocatori PlayStation 4 e PC. No Man’s Sky farà presto il suo esordio anche su console Xbox One. NO MAN’S SKY arriva su Xbox One Nell’agosto del 2016 un piccolo team di sviluppo chiamato Hello ...

Sky - ecco le nuove serie tv in onda e on deMand ad aprile : aprile è un mese pieno di sorprese per le serie in programmazione sui canali del pacchetto satellitare Sky. Arrivano le attesissime seconde stagioni di serie già culto come Westworld e Legion, mentre due titoli molto seguiti come Scandal e Le regole del delitto perfetto (entrambe creature di Shonda Rhimes) avranno il loro tanto anticipato crossover. E poi ancora i ritorni di Billions, Empire e Fear the Walking Dead, oltre a stagioni complete ...

Ufficiale l’addio di Levante a X Factor - nel 2018 nuovo album e secondo roManzo : “Con Sky continuo a collaborare” : Era già chiaro ormai da tempo che non sarebbe tornata a rivestire i panni di giudice e coach in tv, ma l'addio di Levante a X Factor è diventato Ufficiale con le parole della stessa cantante in due video apparsi tra le sue Instagram Stories. Sul social network che le è più affine, la cantautrice siciliana ha voluto comunicare direttamente al pubblico la scelta di non rifare l'esperienza a X Factor che lo scorso anno le è costata diverse ...

SettiMana Internazionale Coppi e Bartali 2018 : al Team Sky la cronosquadre - Pascal Eenkhoorn resta leader : Tutto secondo pronostico nella seconda semitappa della prima giornata della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2018. Nella ormai consueta cronosquadre in quel di Gatteo, che quest’anno non ha potuto usare il format vario delle passate stagioni (dove le compagini dividevano le proprie unità formando due minisquadre), a trionfare è il Team Sky. Lo squadrone britannico chiude i 13.3 chilometri in 14’44”, alla velocità media ...

SettiMana Internazionale Coppi e Bartali 2018 : la startlist e l’elenco dei corridori. Diego Rosa guida il Team Sky (in aggiornamento) : Andiamo a vedere la startlist di una delle classiche corse a tappe del panorama italiano: la Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Tra l’elenco dei corridori partenti molti nomi di qualità: ancora ovviamente in aggiornamento, ma si conoscono i leader di Team Sky, Trek-Segafredo e Mitchelton-SCOTT. Team Sky 11 SIVAKOV Pavel 12 BASSO Leonardo 13 DIBBEN Jonathan 14 LAWLESS Christopher 15 Rosa Diego 16 ROWE Luke Team EF Education ...

Il miracolo - la serie di Niccolò AmManiti a maggio su Sky Atlantic : Il miracolo, la serie evento di Niccolò Ammaniti, debutta a maggio in esclusiva su Sky Atlantic. Si tratta di una produzione originale Sky ,articolata in otto episodi. Il distributore internazionale è FremantleMedia International: Niccolò Ammaniti firma ovviamente la sceneggiatura della serie insieme con Francesca Manieri, Francesca Marciano e Stefano Bises mentre per la regia è coadiuvato da Francesco Munzi e Lucio Pellegrini. Il miracolo, il ...

MotoGp : il mondiale ricomincia doMani in Qatar - la gara alle 17 - diretta Sky e differita su Tv8 - : ricomincia domani in Qatar il mondiale del motociclismo e, in particolare, della Moto Gp. La Ducati di Andrea Dovizioso , nella foto, è andata bene ancora ieri nella FP2, confermandosi il più veloce ...

Mazda MX-5 - Una settiMana con la 2.0L Skyactiv-G RF Exceed automatica [Day 5] : La protagonista del nostro Diario di bordo questa settimana è una Mazda MX-5 RF Exceed, dove la sigla sta per "retractable fastback" e sottointende il tetto rigido ripiegabile che ha aggiunto una versione alternativa alla mitica spiderina giapponese. L'avevamo provata l'estate scorsa, sul Dossier Q Sportive, con il cambio manuale. Questa volta, al 4 cilindri di 2.0 litri SkyactivG (da 160 CV e 200 Nm di coppia), si abbina un ...

Europa League : doMani match in esclusiva su Sky : domani torna l’Europa League, in esclusiva totale su Sky fino al 2021, con gli incontri validi per il ritorno degli ottavi di finale. Due le squadre italiane ancora in corsa, Lazio e Milan, che saranno in campo, rispettivamente, alle 19 e alle 21.05, entrambe in trasferta; rossoneri a Londra contro gli inglesi dell’Arsenal, alla ricerca di una vera e propria impresa, ribaltare lo 0-2 dell’andata, biancocelesti ...

Mazda MX-5 - Una settiMana con la 2.0L Skyactiv-G RF Exceed automatica [Day 3] : La protagonista del nostro Diario di bordo questa settimana è una Mazda MX-5 RF Exceed, dove la sigla sta per "retractable fastback" e sottointende il tetto rigido ripiegabile che ha aggiunto una versione alternativa alla mitica spiderina giapponese. L'avevamo provata l'estate scorsa, sul Dossier Q Sportive, con il cambio manuale. Questa volta, al 4 cilindri di 2.0 litri SkyactivG (da 160 CV e 200 Nm di coppia), si abbina un ...