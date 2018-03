NO DIESEL A MILANO L' ideologia che ci lascia a piedi senza togliere l' inquinamento

DIESEL EURO 4 VIETATI A MILANO (NEL 2019)/ Il Comune : “stop agli Euro 5 nel 2025” : tutte le novità : Stop ai DIESEL a MILANO gradualmente nei prossimi anni. In Consiglio comunale è stato approvato un ordine del giorno che ferma gli Euro 4 già dall'anno prossimo(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 16:38:00 GMT)

Milano - Sala : "Necessario accelerare su blocco DIESEL" : Milano punta a diventare una città "carbon free". Lo stop ai veicoli diesel era già stato annunciato, ma ora si parla di una riduzione dei tempi. Le misure sul diesel, con l'anticipo di un anno, al 2019 dal 2020, del blocco totale agli Euro 4 sono"un'accelerazione necessaria". Lo ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione della nuova sede di Sorgenia.Il primo cittadino ha precisato di aver messo in conto "le forti ...

Milano. Stop veicoli DIESEL entro il 2025 : Rivoluzione ambientale a Milano dove entrerà in vigore lo Stop ai veicoli diesel, i più inquinanti per l’ambiente. Il blocco

Smog - divieto auto DIESEL : Roma dal 2024 - Milano dal 2030 : La fine del motore diesel sembra sempre più vicina, non solo per lo stop di Toyota, ma anche a sentire le dichiarazioni dei sindaci delle capitali più importanti del mondo. Dopo Atene, Barcellona, Città del Messico, Londra e Parigi, anche Roma si è aggiunta all’elenco “Roma ha deciso di impegnarsi in prima linea e a Città del Messico, durante il Convegno C40, ho annunciato che dal 2024 nel centro città di Roma sarà vietato l’uso di auto ...

AUTO DIESEL VIETATE IN GERMANIA?/ Roma - Milano ed Europa : “città possono bloccarne circolazione” : Motori DIESEL vietati in Europa? L'annuncio di Virginia Raggi apre il dibattito: mentre Greenpeace esulta, i grandi gruppi AUTOmobilistici riflettono. I casi in Germania a Roma e a Milano(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 10:45:00 GMT)

DIESEL - motori vietati in Europa?/ Dopo Roma - anche Milano verso lo stop dal 2030 : motori Diesel vietati in Europa? L'annuncio di Virginia Raggi apre il dibattito: mentre Greenpeace esulta, i grandi gruppi automobilistici riflettono sull'abbandono in futuro del gasolio(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 01:05:00 GMT)

No DIESEL - anche Milano verso lo stop dal 2030 : in tutta la città : Mentre Roma annuncia la rivoluzione anti smog, con i Diesel banditi dal centro storico dal 2024, Milano marcia verso il 2030 anno in cui l'intera città, e non solo il centro, sarà "Diesel free" nelle ...

Raggi : “Stop DIESEL nel centro di Roma dal 2024” Milano “copia” la Capitale ma con calma : dal 2030 : Raggi: “Stop diesel nel centro di Roma dal 2024” Milano “copia” la Capitale ma con calma: dal 2030 Per la sindaca “dobbiamo avere il coRaggio di adottare misure forti”. Nel capoluogo lombardo – nonostante i gravi problemi di inquinamento – ci vorranno ben sei anni in più per diventare diesel-free. Intanto dal tribunale di Lipsia […] L'articolo Raggi: “Stop diesel nel centro di Roma dal ...

Raggi : "Stop DIESEL nel centro di Roma dal 2024" Milano "copia" la Capitale ma con calma : dal 2030 : Per la sindaca "dobbiamo avere il coRaggio di adottare misure forti". Nel capoluogo lombardo - nonostante i gravi problemi di inquinamento - ci vorranno ben sei anni in più per diventare diesel-free. Intanto dal tribunale di Lipsia arriva una decisione storica nella patria dell'auto