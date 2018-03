Nintendo Switch supera quota 4 milioni di unità vendute in Giappone in poco più di un anno

Annunciato MotoGP 18 per PS4 - Xbox One - Nintendo Switch e PC : Milestone e Dorna Sports S.L sono liete di annunciare che MotoGP 18, il nuovo capitolo del franchise di successo dedicato alla MotoGP, è in arrivo il 7 Giugno su PlayStation 4, Xbox One, Windows PC/STEAM. Qualche settimana più tardi verrà rilasciato anche su Nintendo Switch.Il videogioco ufficiale dedicato alla MotoGP tornerà con un'edizione completamente rinnovata per celebrare tutta la passione e l'adrenalina del motomondiale più veloce del ...

ROG Strix Fusion 500 : compatibilità con Nintendo Switch (scarica il firmware) : Le recenti cuffie gaming ASUS ROG Strix Fusion 500 sono ora compatibili con Nintendo Switch e migliorano le funzionalità per Playstation 4. ASUS ROG (Republic of Gamers), annuncia la disponibilità al download del nuovo firmware, QUI. ASUS ROG Strix Fusion 500: caratteristiche ASUS ROG ha annunciato la disponibilità in Italia delle cuffie gaming Strix Fusion 500 poco più di un mese fa e ora è disponibile il firmare che porta la compatibilità con ...

Pokémon per Nintendo Switch sarà annunciato questa settimana? : Sin dal fugace annuncio durante l'E3 2017, il nuovo gioco dei Pokémon per Nintendo Switch non si è ancora mostrato in azione, né abbiamo avuto un solo, semplice teaser. Le cose potrebbero cambiare presto, anzi prestissimo: secondo dei recenti rumor, il gioco potrebbe far capolino in Rete - con un annuncio accompagnato da un trailer - nel corso di questa settimana, precisamente domani - mercoledì 28 marzo. Nel corso delle ultime ore, infatti, ...

Dodocool : Tanti Prodotti In Sconto E Vinci Nintendo Switch! : Incredibile iniziativa di Dodocool: fortissimi sconti su Tanti Prodotti tramite Amazon e concorso per vincere la console Nintendo Switch! Happy Fool’s Day su Amazon: scopri le fantastiche offerte Dodocool e Vinci Nintendo Switch Offerte Dodocool su Amazon Marzo 2018 e concorso per vincere Nintendo Switch Dodocool, Tanti Prodotti in Sconto e una Nintendo Switch in regalo: ecco come […]

Remothered Tormented Fathers : il survival horror arriverà anche su Nintendo Switch : Remothered Tormented Fathers, il survival horror di Darril Arts, diretto da Chris Darril e sviluppato dal team italiano Stormind Games ha debuttato da poco su Steam e, a quanto pare, il titolo approderà anche su Nintendo Switch.Come riporta Nintendoeverything, Il sito giapponese Game Watch, dopo aver visto il titolo alla GDC questa settimana, ha confermato che una versione per Nintendo Switch è in sviluppo.Per chi non lo sapesse, Remothered: ...

Nintendo Switch : in arrivo un nuovo accessorio - si tratta di una penna : Il produttore di periferiche GameTech lancia un interessante accessorio per Nintendo Switch, riporta MyNintendonews.Si tratta di una penna da utilizzare sul display touch della console ibrida, decisamente una manna dal cielo per chi ama realizzare vere e proprie opere d'arte in Splatoon 2. La penna arriverà sul mercato il 20 aprile in Giappone.La punta della penna è intercambiabile, l'impugnatura in gomma permette un'impugnatura comoda, la ...

Presto vedremo in azione Wolfenstein 2 su Nintendo Switch : Il give-away della console è garantita sia per coloro che sono presenti in sala durante la presentazione sia per coloro che sono connessi in streaming, e si tratta di una Nintendo Switch ...

Nintendo Switch domina la classifica hardware giapponese : Tornano anche questa settimana gli interessanti dati forniti da Media Create relativi al mercato giapponese, che ci permettono di capire quale console è risultata come la più venduta in Giappone.Come segnalato da Gematsu, nel periodo compreso tra il 12 e il 18 marzo la vetta della classifica è conquistata da Nintendo Switch che stacca le sue dirette inseguitrici, ovvero PS4 e PS4 Pro.Per farvi un'idea più chiara, vi forniamo la classifica nel ...

Ark : Survival Evolved è stato annunciato per Nintendo Switch : ARK: Survival Evolved è stato annunciato per Nintendo Switch, riporta Nintendoeverything.A fare l'annuncio sono stati gli sviluppatori, Wildcard ha infatti annunciato che il gioco sarà visivamente paragonabile alle odierne versioni PS4 er Xbox One, inoltre vanterà modalità moltiplayer nonché una distribuzione paragonabile alla controparte per console fissa.ARK: Survival Evolved arriverà per Nintendo Switch in autunno, di seguito possiamo vedere ...

YS VIII : LACRIMOSA OF DANA arriva su Nintendo Switch : NIS America è felice di annunciare che Ys VIII: LACRIMOSA of DANA per Nintendo Switch verrà lanciato il 29 Giugno 2018 in Europa e il 6 Luglio 2018 in Australia. La versione Windows sarà disponibile su Steam ad Aprile. YS VIII: LACRIMOSA OF DANA da Giugno su Switch Quest’anno si festeggia il trentunesimo anniversario del franchise di Ys. Inoltre questa sarà la prima volta che un videogioco ...

Hyper Light Drifter e Nidhogg 2 sono in arrivo su Nintendo Switch : Il Nindies Showcase Spring 2018, l'evento dedicato ai giochi indipendenti in arrivo su Nintendo Switch, ha regalato ai possessori dell'ibrida interessanti sorprese. I vari annunci ve li abbiamo già riportati in un nostro articolo e, come probabilmente saprete, tra i titoli indie in arrivo, sono stati confermati The Banner Saga 1, 2 e 3 e Mark of the Ninja Remastered.Tuttavia, le sorprese non finiscono qui, infatti Nintendo of America e lo ...

L'aggiornamento 5.0 di Nintendo Switch potrebbe nascondere indizi su un nuovo modello : Mentre già Digital Foundry ipotizzava un Nintendo Switch Pro, una console aggiornata come PS4 Pro o Xbox One X, ecco spuntare interessanti notizie provenienti dal dataminer Mike Heskin.Il dataminer, avrebbe analizzato nel particolare il nuovo aggiornamento del firmware 5.0 e sarebbe arrivato alla conclusione che, probabilmente, presto sentiremo parlare di un nuovo modello di Switch. Come riporta VG247.com, Mike Heskin avrebbe scoperto nel codice ...

Flashback 25th Anniversary ha una data di lancio su Nintendo Switch : Microids ha da poco annunciato la data d'uscita di Flashback 25th Anniversary su Switch, che sarà disponibile per la console Nintendo a partire dal 7 giugno 2018. Lo studio ha presentato inoltre una collector's edition esclusiva per le regioni Europa e Australia che potrà essere acquistata a 39,99€ su Amazon.Come riporta Nintendo Everything, la collector's include un case metallico in stile cartuccia retro, una card metallica numerata, un ...