“Niente chemioterapia” Il cancro dell’amata star La notizia della sua malattia era

caffeinamagazine

(Di giovedì 29 marzo 2018) Un bruttoai polmoni, questa la diagnosi che gli era stata fatta un anno fa e che lo aveva buttato in uno stato di prostrazione. Saputa lasi era quasi arreso, era già pronto a dire addio a tutti i suoi cari e ai milioni di fan che nella sua lunga carriera lo hanno sempre sostenuto. Ma comunque era deciso a combattere questa pesante battaglia. Il chitarrista dei Rolling Stones Ronnie Wood ha appena comunicato di essere salvo, di aver sconfitto il male. La dichiarazione è stata rilasciata al quotidiano britannico Metro. Il musicista, al momentoprima intervista, aveva raccontato di aver scoperto il tumore dopo aver fatto dei controlli di routine e che c’era stata “una settimana in cui tutto era appeso a un filo e in cui sarebbe potuto calare il sipario, avendo solo il tempo di dire arrivederci a tutti (..) ero pronto a dire addio alla mia ...