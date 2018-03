Nicolas Sarkozy sarà processato - dice Le Monde : È stato rinviato a giudizio per corruzione e traffico di influenze: una storia diversa da quella che aveva portato al fermo della settimana scorsa The post Nicolas Sarkozy sarà processato, dice Le Monde appeared first on Il Post.

Messaggio di Carla Bruni a Nicolas Sarkozy : «Sono fiera di te amore» : Il 2 febbraio scorso hanno festeggiato i loro primi 10 anni di matrimonio. Conosciuto e sposato a tempo di record, quando era all’apice della gloria presidenziale, uomo potente fra in potenti della terra, Nicolas Sarkozy, poteva contare sull’appoggio di Carla Bruni, al suo fianco, in tutte le situazioni, pubbliche e private, sempre pronta a sostenerlo, come sta facendo adesso, che la gloria è finita e il potere dimenticato. LEGGI ANCHECarla ...

Nicolas Sarkozy incriminato : Intervista fiume alla TV Nazionale per difendersi ed accusare : Anche se il giorno dopo la scarcerazione, durante un’Intervista fiume alla TV Nazionale Nicolas Sarkozy, (attualmente in stato di libertà provvisoria, ma che non può lasciare il suo Paese) ha tenuto a smentire ogni accusa, ovviamente, parlando di fonti inattendibili, di fatti visibili e condivisibili, di una famiglia, quella dei Gheddafi (un Clan), che ci avrebbe messo troppo tempo per accusarlo. Dieci anni dopo, perché? Nel cosiddetto ...

Francia - un attentato terroristico proprio mentre Nicolas Sarkozy è indagato : attentato terroristico in Francia. Un altro. Sempre secondo lo stesso abominevole canovaccio. La violenza che esplode incontrollata. E genera oscenamente vittime innocenti. V’è di che ragionare, anche in questo caso. Con olimpica compostezza e con la docile forza della ragione. Se non sapessimo già da sempre chi si è deciso che siano i buoni e chi i cattivi, verrebbe da pensare che questi terroristi, ogni attentato che fanno, lo fanno ...

Cosa sta succedendo a Nicolas Sarkozy : EPP Congress, Roma 2006 (Foto: CC BY 2.0, commons.wikimedia.org) Dopo due giorni in stato di fermo durante i quali è stato più volte interrogato, ora l’ex presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy è ufficialmente incriminato per corruzione, finanziamenti illeciti alla campagna elettorale e per l’occultamento di fondi pubblici provenienti dalla Libia. La giustizia francese ha agito valutando il risultato delle indagini condotte ...

Nicolas Sarkozy indagato per i finanziamenti illeciti dalla Libia : L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato iscritto nel registro degli indagati nell'inchiesta sui presunti finanziamenti libici alla sua campagna presidenziale del 2007. Lo scrive Le Monde sul suo sito.Dopo due giorni in stato di fermo, l'ex presidente della Repubblica di Francia è formalmente indagato per "corruzione passiva, finanziamento illegale della campagna elettorale e occultamento di fondi pubblici libici".Sarkozy ...

Finanziamento libico alla campagna elettorale del 2007 : nuovo interrogatorio per Nicolas Sarkozy : Nel novembre del 2016, durante le primarie del partito I Repubblicani, l'intermediario Ziad Takieddine aveva affermato di avere trasportato 5 milioni di euro in contanti da Tripoli a Parigi tra la fine del 2006 e l'inizio del 2007 per consegnarli a Claude Gueant (ex segretario generale dell'Eliseo) e poi a Nicolas Sarkozy, allora ministro dell'Interno