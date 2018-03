Nba | Phila e Belinelli vincono ancora LeBron da record | Towns show

Nba 2018 : Philadelphia vince ancora. LeBron James trascina Cleveland. Career High per Towns : Non si ferma la striscia vincente dei Philadelphia 76ers, che ottengono la loro ottava vittoria consecutiva, superando 118-101 i New York Knicks. Un successo arrivato nonostante l’infortunio che ha tenuto fuori per tutta la partita Joel Embiid: il centro ha giocato solo otto minuti, prima di uscire dal campo per uno scontro di gioco con Markelle Fultz, nel quale si è creato un forte trauma facciale. Senza la loro stella i 76ers non hanno ...

Nba - Philadelphia riabbraccia Fultz : ovazione per il suo rientro : Un prepartita decisamente particolare al Wells Fargo Center fa da cornice all'inaspettato annuncio di Brett Brown. "Markelle questa sera giocherà - dice meno di due ore prima della palla a due, ...

Basket - Nba : Ok Boston e Philadelphia - Minnesota crolla in casa : WASHINGTON - Già sicura di un posto ai play-off dopo sei anni, Philadelphia , 43-30, batte 123-104 Denver , 40-34, , mette nel mirino il terzo posto della Easterne Conference occupato da Cleveland e ...

Nba - corrono i Philadelphia di Belinelli : 7/ma vittoria consecutiva : Settima vittoria consecutiva per i Philadelphia di Marco Belinelli. Nel turno Nba di questa notte la formazione del campione azzurro ha sconfitto i Denver Nuggets per 124-104. Belinelli è stato in ...

BASKET Nba - RISULTATI E CLASSIFICA/ Philadelphia vola grazie a Belinelli : Minnesota affonda contro i Grizzlies : BASKET Nba, RISULTATI e CLASSIFICA 27 marzo: nella notte Philadelphia si impone 123 a 104 contro Denver. Crollo casalingo di Minnesota contro Memphis: figuraccia per i lupi.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 11:09:00 GMT)

Nba - Philadelphia vola con Belinelli. Minnesota precipita con Memphis : Philadelphia fa sette vittorie di fila, Minnesota fa 23 su 24. Sconfitte. I 76ers mettono all'angolo Denver e ritrovano quel Fultz , prima scelta al rientro dopo cinque mesi, e fanno affidamento sulla ...

Basket - Nba 2018 : Philadelphia alla settima di fila - bene Boston : I playoff ormai alle porte non sembrano intimorire i Philadelphia 76ers, che anzi proprio nelle ultime settimane sembrano aver trovato un’ottima chimica di squadra, che al momento li rende una delle squadre più interessanti in vista della fase più calda dell’NBA 2017-2018. Nella notte si sono disputato cinque partite, che però non hanno cambiato la classifica in maniera definita. Parlando proprio dei Sixers, settima vittoria ...

Nba - Philadelphia fa festa : ritorno in campo di Markelle Fultz e vittoria contro Denver : ... quelli che Kevin Durant aveva definito "Hesi pull-up jimbo", in faccia a Mason Plumlee, prendendosi la rivincita di quanto successo nel primo tempo e regalando a tutto il mondo dei Sixers una serata ...

Nba - così Philadelphia si è ripresa i playoff : Trust the Process, ripetono da anni a Philadelphia. Adesso c'è il motivo per fidarsi: i Sixers sono ufficialmente ai playoff, per la prima volta dal 2012. La certezza è arrivata senza giocare, quando ...

Basket - Nba; Houston da record : 59 vittorie stagionali. Sesta di fila per Philadelphia : ROMA - record di franchigia in stagione regolare per Houston grazie al successo per 114 a 91 su New Orleans. Sesta vittoria consecutiva per i Philadelphia 76ers che battono i Minnesota Timberwolves. I ...

Nba 2018 : ottava vittoria di fila per Houston. Non si fermano più Philadelphia e Marco Belinelli : Sei incontri nella notte NBA. Prosegue la striscia di Houston: i Rockets sono arrivati all’ottava vittoria consecutiva, battendo per 114-91 i New Orleans Pelicans. Successo griffato, come al solito da James Harden, autore di 27 punti in tre quarti, prima di sedersi in panchina con la gara già decisa. È la vittoria numero 59 della stagione per i texani, record di franchigia superando quanto fatto nel 1993-94, anno del titolo. A New Orleans, ...

Nba - Philadelphia-Minnesota 120-108 - Belinelli ispirato ne mette 17 : I 76ers non hanno nessuna intenzione di rallentare e anche contro Minnesota producono una signora pallacanestro, conquistando il loro sesto successo consecutivo. Ben Simmons griffa la sua quarta ...

Nba - Belinelli ne fa 15 e Phila vola verso i playoff. Walker - show da 46 punti : Ultime battute della regular season in Nba e caccia agli ultimi posti per i playoff. Nel turno di questa notte si sono giocate sette partite. Vincono e si avvicinano sempre più al primo obiettivo ...

Nba - playoff vicini per Philadelphia : ANSA, - ROMA, 23 MAR - Ultime battute della regular season in Nba e caccia agli ultimi posti per i playoff. Nel turno di questa notte si sono giocate sette partite. Vincono e si avvicinano sempre più ...