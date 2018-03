NBA | no Embiid | no problem | l' All-Star esce per infortunio ma i Sixers fanno 8 vittorie

NBA - super Belinelli si regala 21 punti - Embiid e Simmons dominano Charlotte : Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets 108-94 IL TABELLINO Da cosa si capisce che il "Process" è definitivamente concluso? Dal fatto che una serata in cui Joel Embiid segna 25 punti con 19 rimbalzi e in ...

NBA - Whiteside le suona a Embiid : Miami batte Philadelphia - 14 punti per Belinelli : Miami Heat-Philadelphia 76ers 108-99 IL TABELLINO Miami vince l'ultima sfida contro Philadelphia, pareggia il conto in stagione negli scontri diretti , 409-407 il conto totale dei punti in favore ...

NBA - Klay Thompson non ha dubbi : 'Green - Cousins e Embiid sarebbero perfetti per... il wrestling!' : ... Klay Thompson fa da talent scout e segnala alla federazione di Stamford 3 cestisti con un futuro da wreslter NBA e wrestling sono due degli sport più spettacoli e divertenti d'America. In passato è ...

NBA - troppo Embiid - non bastano i 22 punti di Gallinari : Philadelphia batte i Clippers : Philadelphia 76ers-L.A. Clippers 112-98 TABELLINO Non conta ancora come la prima vittoria di Marco Belinelli in maglia Sixers , annunciato nella notte l'accordo dell'ex giocatore di Atlanta con la ...

NBA : Embiid vola con Philadelphia - Belinelli k.o. I Wolves mordono Toronto : Embiid e i suoi Sixers continuano a correre: la terza vittoria consecutiva, la settima nelle ultime 8 uscite, arriva con una prova di forza contro i Bucks (seppur privi di Antetokounmpo per un ...

NBA - Joel Embiid adesso è un All Star. E snobba persino Rihanna : L'originalità con la quale si è approcciato al mondo Nba tramite i suoi propri profili social ha subito attirato l'attenzione, rivelando presto il suo sogno nel cassetto: diventare un fenomeno, ...

NBA All-Star Game - Embiid ci sarà! E adesso snobba Rihanna : "mi disse di tornare da All-Star - ma ci sono tante donne…" : Embiid giocherà l'NBA All-Star Game 2018, ma questa volta è lui a snobbare Rihanna dopo il rifiuto del passato, con tanto di beffarda 'promessa' "Torna da me quando giocherai l'All-Star Game", un ...

NBA - l'All-Star Joel Embiid snobba Rihanna : 'Mi ha già rifiutato - perché dovrei riprovarci?' : ... dicendo solo che "ora lei è fidanzata" con l'imprenditore arabo Hassan Jameel, proprietario della 12azienda più ricca del mondo e cercando di sviare sottolineando di non aver mai detto che fosse ...