NBA | Isaiah Thomas si opera | stagione finita | ma i Lakers valutano il rinnovo

NBA - Isaiah Thomas; "Nulla da dimostrare ai Cavs" : ROMA - Arrivato in estate ai Cavaliers nel caloroso scambio che ha portato Kyrie Irving ai Celtics, Isaiah Thomas ha dovuto fare i conti con il lungo recupero dall'infortunio all'anca e in maglia Cavs ...

NBA - Isaiah Thomas; "Nulla da dimostrare ai Cavs" : Il mondo sa quelle che sono le mie capacità in campo. Per me era una gara come un altra e ci siamo impegnati alla morte con la squadra per battere un grande avversario '. Tutte le notizie di NBA

NBA - Isaiah Thomas : 'A Cleveland erano nel panico - per quello mi hanno scaricato' : Dalla chiusura del mercato sono ormai passati 20 giorni, ma Isaiah Thomas non ha ancora digerito del tutto la scelta dei Cavaliers. L'ex candidato MVP dei Celtics è passato in meno di un mese a ...

NBA - Isaiah Thomas e Rajon Rondo espulsi... litigando per Paul Pierce : San Valentino è la festa dell'amore, ma la coppia Isaiah Thomas-Rajon Rondo ha voluto festeggiare a modo suo il 14 febbraio. Uno scontro che si è protratto per quasi tutto il primo quarto sul parquet, ...

Isaiah Thomas ai Lakers/ Basket NBA - IT a Los Angeles e Wade torna a Miami : a Cleveland è rivoluzione : Isaiah Thomas ai Lakers: trade pazzesche quelle messe in piedi dai Cleveland Cavaliers, che salutano IT e Dwyane Wade (che torna a Miami) rivoluzionando il roster prima dei playoff(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 20:30:00 GMT)

NBA - Isaiah Thomas ai Lakers! Anche Wade e Rose lasciano i Cavs : ROMA - A poco meno di due ore dalla chiusura degli scambi tra le franchigie NBA, i Cleveland Cavaliers si sono letteralmente scatenati sul mercato: i Cavs hanno infatti imbastito una trade con i Los ...

Mercato NBA : Isaiah Thomas passa ai Lakers - Clarkson e Nance ai Cavaliers : Lo scossone che in molti aspettavano a Cleveland è arrivato a meno di tre ore dalla chiusura del Mercato NBA. I Cavaliers infatti hanno deciso liberarsi di Isaiah Thomas, scambiato con i Lakers ...

NBA mercato - Isaiah Thomas finisce ai Lakers : "Non voglio essere ceduto, voglio rimanere qui". Isaiah Thomas parlava così ieri sera, nel giorno del suo 29° compleanno, dopo aver aiutato Cleveland a battere Minnesota con 13 punti e 7 assist. ...