Natalia Estrada Dopo Mastrotta il matrimonio con Andrea Mischianti

Giorgio Mastrota e Natalia Estrada - la figlia Natalia Junior : “Dopo tre mesi con Daniel ho scoperto di essere incinta” : La figlia di Giorgio Mastrota e Natalia Estrada è incinta: chi è il compagno della ragazza Ha fatto molto scalpore la gravidanza di Natalia Junior Mastrota , la figlia di Natalia Estrada e Giorgio Mastrota . La notizia ha suscitato curiosità per via della giovane età della ragazza ma anche perché il conduttore di televendite solo lo […] L'articolo Giorgio Mastrota e Natalia Estrada , la figlia Natalia Junior : “Dopo tre mesi con Daniel ...

Natalia Estrada - nonna a 45 anni : Una volta non era poi così raro, ma oggi diventare nonna a 45 anni fa notizia. Succederà presto a Natalia Estrada , la conduttrice spagnola regina del piccolo schermo anni Novanta. A metterle un bebè tra le braccia, fra quattro mesi, sarà la figlia Natalia , 22 anni , unica avuta dall’ex marito Giorgio Mastrota. La notizia della gravidanza di Natalia , che a differenza di altre «figlie di» non ha mai voluto sapere nulla del mondo dello ...

Natalia Estrada E GIORGIO MASTROTA : UNA SPLENDIDA NOTIZIA PER LORO : ... Gen 18, 2018 at 8:49 PST NATALIA, da sempre riservata sulla sua vita privata e lontana dal mondo televisivo , non dà ai suoi 'seguaci' ulteriori informazioni. Non si conosce, per ora, il sesso del ...