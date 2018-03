NASPI e lavoro intermittente | ok dell’Inps

leggioggi

(Di giovedì 29 marzo 2018) L’Inps con il messaggio n. 1162 del 16 marzo 2018 torna su un tema tanto importante quanto foriero di dubbi nella sua applicazione pratica: lo svolgimento di prestazioni disubordinato in costanza di. Nello specifico, con il documento citato, l’Istituto di previdenza si è preoccupato di fornire chiarimenti sul rapporto tra indennità di disoccupazione e. Prima di affrontare il messaggio Inps è bene ricordare cosa prevede la normativa sulla compatibilità trasubordinato. Il quadro di riferimento è contenuto nel Decreto legislativo n. 22/2015 articolo 9 che distingue i rapporti da cui derivi un reddito annuo superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale (8.000 euro) rispetto ai casi in cui lo stesso è pari o inferiore. Nel primo caso, per non incorrere nella decadenza dalla, la durata del rapporto non deve superare i 6 mesi: ...