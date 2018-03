Muro renziano contro Franceschini Orfini | Chi pensa che dobbiamo fare una

huffingtonpost

(Di giovedì 29 marzo 2018) Quando nell'assemblea dei deputati Pd stamattina Darioha preso la parola per chiedere di "riunire i gruppi di Camera e Senato prima delle consultazioni al Colle e discutere", in molti sono rimasti a bocca aperta. Anche nella minoranza non si aspettavano fosse questa l'occasione per dar fuoco alle polveri interne. E cosìaccende il dibattito nel partito uscito sconfitto dalle elezioni del 4 marzo. I renziani fanno. "Se qualcunocheformare una maggioranza con il M5s lo dica chiaramente e discutiamo. Io sono contrario", ci dice in Transatlantico il presidente del Pd Matteo. Maurizio Martina media: "Convocheremo prima i gruppi parlamentari e poi la direzione nazionale subito dopo le consultazioni al Quirinale così da poter valutare tutti insieme la situazione politica".Quella di stamane, piazzata da, è ...