Muore l' amico fidato | l' ultimo abbraccio dell' agente commuove il mondo

Lutto nello sport italiano : Muore a soli 36. Aveva da poco strappato quel titolo mondiale così prestigioso - poi quel malore improvviso e l’inutile corsa in ospedale : “Perdiamo un grande sportivo e un altrettanto grande uomo e amico” : Una vera tragedia ha colpito a soli 36 anni uno sportivo di grande valore. Lo sportivo è stato colto da un malore ieri mattina, mentre si trovava a Santa Margherita Ligure per accompagnare un amico a una regata. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Savona, non è riuscito a superare l’intervento chirurgico cui è stato sottoposto, sembra, a causa di un aneurisma. Si è spento così, prematuramente, Riccardo Cesini, ex pallanuotista ...

Sospetta meningite - Giovanni Muore a vent'anni. Il dolore su Fb : 'Eri un amico per tutti' : Aveva vent'anni, la sua vita si è spenta in maniera tragica: è successo a Cagliari, dove Giovanni Mandas è morto ieri sera mentre si trovava a casa, per una Sospetta meningite. Il 118 ha subito ...

Frontale tra scooter e carro attrezzi. Muore a 19 anni - si salva l'amico : SANTA LUCIA DI PIAVE - Tragica morte di un ragazzo di 19 anni, Coman Cosmin, finito in scooter contro un carro attrezzi ieri sera alle 22, in via Distrettuale a Bocca di Strada di Santa Lucia di...

Salva l'amico caduto nel lago gelato - ma scivola e cade in acqua. Anthony Muore a 11 anni : Un ragazzino di 11 anni è morto mentre cercava di Salvare il suo amichetto di 12 anni caduto in un laghetto congelato. La tragedia si è consumata nel Queens a New York. I due ragazzi, Anthony Perez, 11 anni e Juan Umpierrez, 12 anni, stavano giocando in un parco quando Juan è caduto in acqua.Secondo la ricostruzione delle autorità, Anthony ha cercato di tirarlo fuori ma è scivolato ed è caduto lui stesso ...