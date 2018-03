Muore in ospedale dopo un intervento di colecisti | sei medici indagati

Incinta al quinto mese Muore in ospedale - indagati sette medici : sette medici indagati per la morte di Valentina Milluzzo, mentre è stata archiviata la posizione di altri cinque dottori. E' quanto emerge dopo la conclusione delle indagini sul

Catania - ragazza di 25 anni Muore in ospedale per il morbillo. La madre : “Me l’hanno ammazzata” : Una ragazza di 25 anni, Maria Concetta Messina, è morta lunedì per le complicanze da morbillo all’ospedale Garibaldi di Catania. La giovane era arrivata in pronto soccorso il 23 marzo scorso: dopo un periodo in astanteria e un ricovero in osservazione intensiva – riferisce il quotidiano La Sicilia – le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate. Subito è stata trasferita in rianimazione. I familiari hanno presentato una ...

Ragazza di 25 anni Muore di morbillo in ospedale a Catania : Una Ragazza di 25 anni, Maria Concetta Messina, è morta a causa del morbillo nell'ospedale Garibaldi di Catania. La notizia del decesso, avvenuto lunedì scorso, è riportata dal quotidiano 'La Sicilia'.

Morbillo - 25enne Muore in ospedale a Catania - Mamma : 'L'hanno ammazzata' : Una donna di 25 anni, Maria Concetta Messina, è morta di Morbillo nell'ospedale Garibaldi di Catania. "Me l'hanno ammazzata", ha detto in lacrime la madre, Maria Di Bella, la quale ha presentato una ...

Donna di 25 anni Muore di morbillo a Catania. La famiglia denuncia l'ospedale "Garibaldi" : Una ragazza di 25 anni, Maria Concetta Messina, è morta a causa del morbillo nell'ospedale "Garibaldi" di Catania. La notizia del decesso, avvenuto lunedì scorso, è riportata dal quotidiano La Sicilia. La 25enne era arrivata nel pronto soccorso il 23 marzo scorso ma dopo un periodo in astanteria e un ricovero in osservazione intensiva - scrive il quotidiano - le sue condizioni si erano aggravate velocemente tanto da ...

Lutto nello sport italiano : Muore a soli 36. Aveva da poco strappato quel titolo mondiale così prestigioso - poi quel malore improvviso e l’inutile corsa in ospedale : “Perdiamo un grande sportivo e un altrettanto grande uomo e amico” : Una vera tragedia ha colpito a soli 36 anni uno sportivo di grande valore. Lo sportivo è stato colto da un malore ieri mattina, mentre si trovava a Santa Margherita Ligure per accompagnare un amico a una regata. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Savona, non è riuscito a superare l’intervento chirurgico cui è stato sottoposto, sembra, a causa di un aneurisma. Si è spento così, prematuramente, Riccardo Cesini, ex pallanuotista ...

Moto contro auto. Muore a 24 anni. Per lunghe e interminabili ore ha lottato in ospedale. Il cordoglio degli amici : “Ci hai spezzato il cuore” : “È tutto così impossibile e assurdo.. di te solo bei ricordi ! Non riesco a dire altro. Il tuo sorriso e la tua risata sono impossibili da dimenticare amico mio. Vorrei fosse tutto solo un incubo”. È solo uno, uno dei tanti post lasciati sulla bacheca Facebook di Daniel Giardina, il ragazzo di 24 anni morto lunedì sera in un incidente stradale a Bollate mentre era in sella alla sua Moto. Daniel 24 anni di Senago era morto ...

Migrante incinta respinta al confine : Muore in ospedale dopo il parto - : Una 31enne di origine nigeriana, che aspettava un bimbo da poche settimane e soffriva di un grave linfoma, è stata rimandata indietro dalle autorità francesi alla frontiera di Bardonecchia. Soccorsa ...

Migrante incinta respinta dalla polizia a Bardonecchia Muore all’ospedale di Torino : La donna, una nigeriana di 31 anni, era affetta da un grave linfoma: era stata respinta dal confine tra Italia e Francia. I medici sono riusciti a far nascere il figlio di poche settimane.Continua a leggere

Taranto - malata di leucemia Muore per un'infezione presa in ospedale : aperta un'inchiesta : La 62enne era ricoverata nel reparto di Ematologia dell'ospedale Moscati di Taranto. La famiglia ha chiesto di indigare su eventuali negligenze nelle procedure...

Lecce - bimbo di due mesi Muore in ospedale : sei medici indagati : Lecce, bimbo di due mesi muore in ospedale: sei medici indagati L’inchiesta è stata aperta dopo la denuncia presentata dai genitori del piccolo, nato il 15 gennaio Continua a leggere L'articolo Lecce, bimbo di due mesi muore in ospedale: sei medici indagati proviene da NewsGo.