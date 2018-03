MotoGp Yamaha | Vinales | «Abbiamo trovato un set-up che funziona»

MotoGp - Yamaha sulla via della guarigione. Merito del collaudatore…Valentino Rossi : Che Valentino Rossi sia una leggenda del motociclismo è fuori discussione. A 39 anni il Dottore proseguirà (almeno) fino a 41, con l’entusiasmo di sempre e la certezza dei risultati: nel primo GP della stagione Rossi ha portato la sua Yamaha sul podio, una rarità dall’estate dello scorso anno. L’inverno ha infatti evidenziato un’altra dote, l’ennesima, del pilota di Tavullia, ora vero e proprio collaudatore. Di ...

MotoGp Yamaha Monster : Syahrin e le ragioni di Poncharal : Il pilota malese, uno dei rookie del 2018 nel Campionato del Mondo MotoGp, da qualche mese è diventato corridore Monster Yamaha. È lo stesso Poncharal, massimo responsabile della struttura che fino a ...

MotoGp Yamaha Monster - Pocharal : perché ho scelto Syahrin : ROMA - Hervé Poncharal e Tech3 hanno scelto Hafiz Syahrin per sostituire Jonas Folger, fuori temporaneamente per motivi di salute. Il pilota malese, uno dei rookie del 2018 nel Campionato del Mondo ...

MotoGp - GP Qatar 2018 – Valentino Rossi - l’anima della Yamaha : a 39 anni stritola Vinales - guarirà i problemi della moto? : Valentino Rossi è ancora l’anima della Yamaha: a 39 anni il Dottore tiene le redini della casa dei tre diapason che dipende quasi esclusivamente da lui in pista. Il Mondiale MotoGP è iniziato nel migliore dei modi per il centauro di Tavullia che ha conquistato una preziosa terza piazza al termine di una gara ben condotta in cui ha duellato anche con Marc Marquez e Andrea Dovizioso, in questo momento più forti e dotati di un mezzo ...

MotoGp - Valentino Rossi infinito! Che guerriero - podio fondamentale a 39 anni! E se la Yamaha sarà costante… : Il Leone non muore mai, trova sempre le energie per ruggire, per marcare il territorio, per fare capire che lui c’è sempre e che è pronto a dominare e a controllare tutto quello che gli sta attorno, anche se gli anni passano e nuovi fenomeni si affacciano nel territorio della leggenda vivente. Valentino Rossi si conferma un guerriero infinito e a 39 anni sale sul podio ancora una volta, conquistando un fondamentale terzo posto nel GP del ...

MotoGp Qatar - Yamaha al lavoro per trattenere Zarco : LOSAIL - Dal paddock del circuito di Losail arriva la conferma: la Yamaha sta lavorando per trattenere Zarco, nonostante la separazione dalla Tech 3. Il francese ha conquistato la pole con una grande ...

MotoGp Qatar - la Yamaha ride con Zarco ma piange con Vinales

MotoGp - in Qatar la prima pole di stagione alla Yamaha Tech 3 di Johann Zarco : Zarco in pole, Marquez secondo. Solo quinto Dovizioso, dopo avere dominato le libere. Ottavo Valentino Rossi. Le prime qualifiche della MotoGp restituiscono molte carte coperte e qualche certezza. Marquez è sempre lì, protagonista confermato. Le Ducati vanno forte. Le Yamaha soffrono. A parte quella non ufficiale di Zarco che si piazza in testa con il record del circuito, mentre dietro Rossi e Vinales arrancano e rimediano 7 decimi e un secondo ...

MotoGp - GP Qatar 2018 : analisi prove libere. E’ già duello Ducati-Honda. Suzuki in crescita - Yamaha costretta a rincorrere con Valentino Rossi e Vinales : Prima giornata di prove libere in Qatar, primo appuntamento del Motomondiale 2018. Le prime due FP hanno confermato l’andamento dei test. La sensazione è infatti che sarà un duello Ducati-Honda, ma con la Rossa favorita. È in particolare Andrea Dovizioso il più in palla, come dimostra il miglior tempo nella seconda sessione. Ad impressionare è stata soprattutto la facilità con cui il pilota italiano ha ottenuto il crono, senza particolari ...

Abarth ancora Official Sponsor e Car Supplier del team Movistar Yamaha MotoGp : Anche quest’anno sulla parte frontale della carena delle due Yamaha YZR-M1 2018 sarà presente il logo dello Scorpione, sinonimo di “racing” e simbolo di un patrimonio di vittorie e passioni sulle quali...

MotoGp - GP Qatar 2018 : i pro e contro di Yamaha - Ducati e Honda : Il campione del mondo non avrà di certo problemi a trovare il giusto feeling con la sua nuova RC213V. Anche Dani Pedrosa ha racccolto dati e risultati importanti nei test. Mauro Sanchini valuta così ...

MotoGp : Valentino Rossi con Yamaha fino al 2020 : Lo ha comunicato la scuderia giapponese, che ha esteso il contratto del pesarese. Resterà in pista fino a quasi 42 anni - Continuerà per altri due anni il connubio tra Valentino Rossi e la Yamaha. Lo ...