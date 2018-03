MotoGP | Maverick Vinales | “Ho bisogno di tanti giri Abbiamo trovato un set-up che

MotoGP - Jorge Lorenzo e Maverick Vinales escono da Losail con le ossa rotte. Demoliti nel confronto diretto con Dovizioso e Valentino Rossi : Il primo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP è andato in archivio. Il circuito di Losail (Qatar) ha emesso la sua sentenza: Andrea Dovizioso e Marc Marquez piloti del momento; Valentino Rossi, fresco di rinnovo contrattuale, competitivo; Jorge Lorenzo e Maverick Vinales in difficoltà. Il sesto posto del trionfatore del GP del Qatar 2017 e la caduta del 5 volte campione del mondo sono dei segnali piuttosto chiari di disagio. Le indicazioni ...

MotoGP - GP Qatar 2018 – Maverick Viñales : “Speravo nel rinnovo di Valentino Rossi - vuol dire che la moto è competitiva” : Prima conferenza stampa della stagione per la motoGP, in Qatar. C’era anche Maverick Viñales dichiaratosi pronto per cominciare e voltare pagina rispetto a un 2017 cominciato col botto ma finito male. “Mi sento alla grande, non vedo l’ora di cominciare. La moto non era al livello dello scorso anno nei test ma abbiamo provato tanto, mi sono trovato bene e sono fiducioso. C’è da lavorare ma sappiamo cosa fare. Bisogna ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Maverick Vinales al bivio. Talento e velocità indiscutibili - ora la costanza per l’iride : Alla vigilia del MotoMondiale 2018 uno dei piloti maggiormente sotto la lente di ingrandimento è senza dubbio Maverick Viñales. I motivi sono diversi: guida una Yamaha ufficiale, il che lo rende un naturale pretendente al titolo; ha 23 anni ed è già uno dei top rider del circuito; infine, è chiamato a dare risposte importanti. Troppe volte, infatti, la scorsa stagione si è visto il broncio sostituire il sorriso di chi aveva cominciato ...

MotoGP - Test Qatar 2018 – Maverick Vinales : “Sono preoccupato - dobbiamo migliorare su elettronica e grip al posteriore” : Se la prima giornata di Test pre-stagionali di Losail, in Qatar, aveva illuso Maverick Vinales, la seconda (clicca qui per i risultati) ha riportato rapidamente sulla terra il pilota spagnolo. Tempo migliorato per appena due millesimi rispetto a ieri ma, sopratutto, problemi che sembravano scongiurati che sono tornati a presentarsi. “La giornata nel suo complesso si può definire positiva – spiega il ventitreenne catalano a Marca.com ...

MotoGP - Test Losail 2018 – Maverick Viñales : “Dobbiamo migliorare in accelerazione e percorrenza di curva” : Maverick Viñales è chiaramente soddisfatto della prima giornata di Test MotoGP a Losail, chiusa con il miglior tempo. Lo spagnolo ha commentato così a Marca la sua prestazione, soffermandosi sulle aree su cui c’è ancora da lavorare. “All’inizio non mi sentivo molto bene, poi però ho trovato confidenza con l’avantreno e le cose sono migliorate giro dopo giro. Ci sono ancora cose da migliorare, soprattutto ...

MotoGP - Test Losail 2018 : risultati e classifica prima giornata. Maverick Vinales torna grande in Qatar - Dovizioso lo marca stretto - Valentino Rossi in ripresa e indietro Marquez : E’ Maverick Vinales il più veloce della prima giornata di Test MotoGP sul tracciato di Losail (Qatar). Lo spagnolo della Yamaha, vincitore su questo tracciato nel 2016 con la moto di Iwata, ha confermato il suo feeling particolare con la pista ottenendo il miglior riscontro di giornata di 1’55″053. Una prestazione convincente dell’iberico che, reduce dalle mille difficoltà delle prove in Thailandia, sembra aver ritrovato ...

MotoGP 2018 - test Sepang. Maverick Vinales : “Non mi sentivo bene in sella. Ho lavorato su elettronica e due motori” : Le Yamaha sono sembrate fuori forma nell’ultima giornata di test a Sepang dove le MotoGP hanno iniziato a girare in vista del Mondiale 2018. Valentino Rossi non ha saputo spiegare l’origine dei problemi maturati nell’ultima sessione, decisamente peggiore in termini di risultati rispetto a quanto visto di buono tra domenica e ieri. Sulla stessa lunghezza d’onda il suo compagno di squadra Maverick Vinales che racconta così ...

MotoGP - Maverick Vinales : “Siamo sulla strada giusta. Domani farò delle simulazioni di gara” : Maverick Vinales ha concluso in testa la seconda giornata di Test MotoGP sulla pista di Sepang. Il centauro spagnolo sembra essersi definitivamente messo alle spalle i problemi della passata stagione, tornando a spingere forte in sella alla Yamaha. Il 23enne catalano, in un’intervista rilasciata a Marca.com, ha espresso grande ottimismo sul potenziale della moto di Iwata: “Abbiamo voluto lavorare molto nelle ore più calde per cercare ...

MotoGP - Maverick Vinales loda la nuova Yamaha : “Molto migliorata la gestione delle gomme” : I tempi dei test invernali vanno sempre interpretati e quanto avvenuto nella prima giornata di prove a Sepang, dedicate alla classe MotoGP, non fa eccezione. A confermare ciò è Maverick Vinales, tredicesimo con il crono di 2’00″714 in sella alla Yamaha, apparso però decisamente sollevato dalle prestazioni della sua Yamaha avendo lavorato in modo particolare “Ci siamo concentrati sull’elettronica, sul comportamento in ogni ...

MotoGP - Vinales e quella stretta di mano... mancata! A Giacarta occhi solo per Valentino Rossi - ma lo sguardo di Maverick è fulminante [... : Maverick, questo è davvero troppo! Vinales snobbato a Giacarta durante la presentazione della Yamaha Lexi E' stata presentata due giorni fa la nuova Yamaha M1 con la quale Maverick Vinales e Valentino ...

MotoGP - Maverick Vinales annuncia : 'Rinnovo con la Yamaha fino al 2020' : Durante la presentazione della Yamaha YZR-M1 oggi a Madrid, Maverick Vinales ha annunciato il rinnovo del contratto: "Sono in Yamaha da due anni e resterò qui anche altri due anni, questa è una ...