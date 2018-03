Moto2 | Mondiale 2018 | la crescita di Lorenzo Baldassarri Questa può essere la stagione

Moto2 - obiettivo Mondiale per Francesco Bagnaia. Raggiunta la maturità per giocarsi il titolo prima dell’approdo in MotoGP : “Il primo anno in Moto2 è stato ricco di soddisfazioni e risultati importanti, conseguiti grazie al lavoro di tutto il team. Abbiamo dimostrato di essere competitivi, abbiamo fatto esperienza nel nostro anno da Rookie della categoria e, grazie alle novità tecniche, adesso abbiamo l’opportunità di giocarci delle carte importanti per il Campionato. Siamo motivati a continuare il nostro percorso di crescita e a lottare con i più forti”. ...

Moto2 - Mondiale 2018 : tutti gli italiani al via. Francesco Bagnaia guida la truppa italiana - Romano Fenati il rookie : Il 18 marzo scatterà il MotoMondiale 2018 con le tre classi Moto3, Moto2 e MotoGP ad animare la scena sul tracciato di Losail (Qatar). Nella media cilindrata ci sono cambiamenti e conferme tra i piloti che daranno battaglia per aggiudicarsi il titolo e raccogliere l’eredità di Franco Morbidelli, salito di categoria (MotoGP). Il ruolo di grande favorito spetta ad Alex Marquez, che lo scorso anno ha visto trionfare il suo compagno di squadra ...

Moto2 - Mondiale 2018 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Tutti i piloti e le squadre al via : Ci siamo! Il MotoMondiale sta per cominciare. Sta per prendere il via, dunque, anche il Mondiale Moto2, che come al solito riserverà incertezza ed equilibrio. In tanti saranno pronti a dare battaglia, per cercare di guadagnarsi la promozione nella classe regina. Mancheranno sia il campione in carica, Franco Morbidelli, sia il secondo classificato, Tom Luthi, che questo balzo lo hanno già fatto alla vigilia di quest’anno. La battaglia sarà ...

Moto2 - Mondiale 2018 : i favoriti. Duello Alex Marquez-Francesco Bagnaia? Oliveira fa paura con la Ktm : Prenderà il via in questo weekend un’altra entusiasmante stagione del MotoMondiale. Sarà un altro anno da non perdere, soprattutto in Moto2, che come di consueto offrirà divertimento e incertezza dall’inizio alla fine del campionato. La chance di mettersi in luce per ambire ad un posto nella classe regina è notevole e in tanti vorranno dire la loro. Mancherà il campione in carica, Franco Morbidelli, così come il suo rivale Tom Luthi, ...

Motomondiale - test Moto2 e Moto3 a Valencia : spendono il sole e l'Italia : La prima sessione di test della stagione si chiude in maniera molto positiva per i nostri colori, è ancora troppo presto per fare dei pronostici ma i piloti italiani sono tornati in pista decisamente ...