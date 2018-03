Mosca | via 150 diplomatici occidentali

Caso Skripal - Mosca risponde : via 150 diplomatici - 60 sono americani | : La Russia reagisce alle espulsioni dei suoi funzionari dai Paesi occidentali dopo il Caso dell'ex spia russa, avvelenata il 4 marzo a Salisbury. Decisa anche la chiusura del consolato statunitense a ...

Usa e Ue espellono 100 diplomatici russi L’Italia ne manda via 2. Mosca : reagiremo : Il presidente americano ha anche ordinato la chiusura del consolato di Seattle; anche l’Italia allontana due rappresentanti del governo di Mosca. In tutto sono 100 le persone coinvolte

Turismo : proposte per l’estate 2018 - un viaggio “spaziale” a Mosca e la Svezia di provincia : Con un’altra entusiasmante stagione di caccia alle Aurore Boreali che volge al termine è arrivato il momento di iniziare a pensare all’estate e alla prossima avventura. Space Race: Mosca e la Storia dell’Esplorazione Spaziale: dal 12 al 18 agosto 2018 Mosca è una meta fantastica, non solo per gli amanti dello spazio e della storia dell’Esplorazione Spaziale. Un viaggio di sei notti, con la possibilità di vedere e toccare ...

Mosca - Lavrov : presto via diplomatici GB : 12.15 Ministro degli Esteri russo Lavrov espellerà presto diplomatici britannici in risposta all'espulsione di 23 diplomatici russi da parte del Regno Unito. Lo riporta l'agenzia russa Ria. "Le azioni di Londra sono pericolose"ha aggiunto la portavoce del ministero Maria Zakharova, nel suo briefing con la stampa a Mosca."Quando il leader di una potenza nucleare si presenta davanti al Parlamento e accusa,senza prove,uno stato di aggressione ...

Spia russa - Londra chiede una riunione urgente dell'Onu - May : 'Mosca colpevole - via 23 diplomatici' : La Gran Bretagna ha chiesto una "riunione urgente" del Consiglio di sicurezza dell'Onu sul caso del tentato avvelenamento di Serghei Skripal, ex Spia russa, e della figlia Yulia. L'incontro ...

Londra rompe i rapporti con Mosca : via 23 diplomatici russi : È l secondo più grande numero di espulsioni nella storia della Gran Bretagna. La premier ha reso noto di aver revocato ogni invito al ministro degli Esteri russo Lavrov. Ha inoltre annunciato che non vi saranno delegazioni ufficiali né rappresentanti della famiglia reale ai Mondiali di calcio di russia 2018...