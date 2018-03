Mosca risponde agli Usa | fuori 60 diplomatici | chiuso il consolato di Pietroburgo

Caso Skripal - Mosca risponde : via 150 diplomatici - 60 sono americani | : La Russia reagisce alle espulsioni dei suoi funzionari dai Paesi occidentali dopo il Caso dell'ex spia russa, avvelenata il 4 marzo a Salisbury. Decisa anche la chiusura del consolato statunitense a ...

Ex spia russa avvelenata - Mosca risponde a Usa e Ue : “Espelliamo 150 diplomatici”. Chiuso consolato di San Pietroburgo : Mosca fa la sua mossa. Dopo la decisione degli Stati Uniti di espellere 60 diplomatici russi per il caso Skripal, mossa coordinata con i Paesi Ue, la Russia ha annunciato l’espulsione di 60 diplomatici Usa. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Serghiei Lavrov, aggiungendo che “anche nei riguardi degli altri paesi tutto sarà speculare per quel che riguarda il numero delle persone che se ne andranno dalla Russia dalle missioni ...