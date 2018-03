Mosca | non a Russia 2018 ma Gb andò a Olimpiadi III Reich

Pelè non è andato a Mosca per Russia-Brasile : Pelè non è partito per Mosca dove ieri sera avrebbe dovuto presenziare all’amichevole premondiale fra Brasile e Russia, in quello stadio Luzhniki che il prossimo 15 luglio ospiterà la finale del torneo iridato. Motivo della mancata presenza di O Rei è il divieto dei medici, a causa dei problemi che il 78enne ex fuoriclasse accusa a un ginocchio. Lo specialista che lo ha in cura gli ha consigliato di evitare gli spostamenti e i viaggi. ...

Caso Skripal - Consiglio europeo condanna Mosca. Gentiloni : “Conclusioni condivise - ma non chiudiamo il dialogo” : Le tensioni tra Gran Bretagna e Russia per l’avvelenamento dell’ex spia russa Sergei Skripal coinvolgono tutta l’Unione Europea. Nel giorno in cui Mosca espelle i 23 diplomatici britannici dal proprio territorio, il Consiglio europeo – definendo l’attacco “una grave sfida alla sicurezza condivisa – ha espresso la “condanna nei termini più duri possibile” per l’attacco di Salisbury dello ...

EX SPIA KGB - REGNO UNITO ESPELLE 23 DIPLOMATICI RUSSI/ Il NY Times : "Ecco perché Mosca non chiederà scusa" : Espulsi 23 DIPLOMATICI RUSSI dal REGNO UNITO, sospese le relazioni bilaterali fra Mosca e Londra dopo il tentativo di uccidere una ex SPIA del Kgb residente in Inghilterra(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 19:34:00 GMT)

Londra rompe i rapporti con Mosca. May caccia 23 diplomatici : «Sono spie non dichiarate» : È la seconda più grossa espulsione nella storia della Gran Bretagna. La premier ha anche revocato ogni invito al ministro degli Esteri russo Lavrov. Ha inoltre annunciato che non vi saranno delegazioni ufficiali né rappresentanti della famiglia reale ai Mondiali di calcio di Russia 2018...

Mosca replica a May : non si minacci una potenza nucleare. E a Londra trovato morto l'esule Glushkov : La Gran Bretagna lancia un ultimatum alla Russia e annuncia la riapertura di 14 dossier su morti ritemute a suo tempo "non sospette". Tra questi, anche il caso Berezovsky di cui Nikolai Glushkov, trovato morto in queste ore, era amico. Glushkov ha sempre sostenuto che Berezovsky fosse stato ucciso

Londra accusa Mosca e riapre 14 dossier. Cremlino : non si dovrebbe minacciare una potenza nucleare : Theresa May chiede spiegazioni alla Russia con un ultimatum, dura risposta di Mosca. La polizia e i servizi segreti dell'MI5 compiranno nuovi accertamenti sul decesso, negli ultimi anni nel Regno Unito, di persone russe o legate in qualche modo alla Russia, sulle cui circostanze sono stati in passato sollevati dubbi

Spia russa - Lavrov : Mosca non c'entra : 13.05 Dopo che la premier britannica ha detto che l'avvelenamento dell'ex Spia russa Skripal è "chiaramente opera" di Mosca, il ministro degli Esteri russo Lavrov respinge le accuse. "La Russia non ha alcuna relazione con l'avvelenamento di Skripal", ha detto, ma è "pronta a collaborare". May ha annunciato ritorsioni senza risposte russe entro mezzanotte.Lavrov ritorce:Londra ci dia le analisi sul gas nervino. Convocato l'ambasciatore ...

DIRETTA / Cska Mosca Lione (risultato live 0-0) info streaming video e tv : Match che non si sblocca : DIRETTA Cska Mosca Lione: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Una delle partite più interessanti nel programma degli ottavi di Europa League(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 20:14:00 GMT)

Esperto tedesco : Mosca non si muove - si può permettere di affrontare le sanzioni - : "Perché, in effetti, Putin dovrebbe reagire? Le sanzioni lo hanno aiutato a stabilizzare il suo sistema in Russia e a distogliere l'attenzione dalle debolezze dell'economia", ha spiegato Meister. "E, ...

Davide Moscardelli - bomber sindacalista : 'L'Arezzo non paga? Scioperiamo' : Oggi, intanto, il segretario e il vice segretario della Lega Pro e l'ufficio legale incontreranno ad Arezzo l'assessore allo sport, il sindaco, i dipendenti del club e la squadra. Entro la fine della ...