Mosca espelle 150 funzionari | 60 sono americani Trump | «Non faccia la vittima»

Occhio per occhio. Mosca chiude il consolato americano a San Pietroburgo ed espelle 150 diplomatici tra Usa - Europa e Canada : La Russia ha deciso di chiudere il consolato Usa a San Pietroburgo in risposta alla misura americana di chiudere il consolato russo a Seattle per il caso Skripal. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov, aggiungendo che saranno espulsi lo stesso numero di diplomatici americani e occidentali dei russi allontanati. In tutto, dunque, le espulsioni saranno più di 150, la somma degli allontanamenti decisi da Usa, ...

Anche l'Australia espelle dei diplomatici russi - dopo Ue e Usa. Mosca : daremo risposta adeguata : Circa 100 diplomatici russi sono stati espulsi tra Usa ed Ue in seguito all'avvelenamento nel Regno Unito dell'ex spia Skripal e della figlia. Trump ne ha cacciati 60; l'Italia due. E Anche l'Australia. Mosca avverte che risponderà con "misure speculari di rappresaglia". Il governo britannico esulta: "La russia non può violare impunemente le norme internazionali"

Usa pronti espellere diplomatici Mosca : 18.40 Se l'Europa farà lo stesso anche Trump lunedì annuncerà la volontà di espellere decine di diplomatici russi dagli Usa. La misura viene presa in risposta all'avvelenamento dell'ex spia russa Serghei Skripal e della figlia Yulia, a Salisbury, in Inghilterra. Lo scrive Bloomberg citando due fonti a conoscenza del dossier,secondo cui la decisione potrebbe non essere definitiva. Il presidente americano, d'accordo con i suoi consiglieri, vuole ...

Tensione alle stelle tra Russia e Regno Unito : Mosca espelle 23 diplomatici di Londra : La Russia ha annunciato oggi l’espulsione di 23 diplomatici britannici e lo stop alle attività del British Council. L’ha annunciato oggi il ministero degli Esteri di Mosca. Il provvedimento - come riferisce...

Caso Skripal - Mosca espelle 23 diplomatici Uk e chiude il British Council : “Irregolare” : Mosca ha dichiarato ‘persone non grate’ 23 diplomatici britannici in Russia, che dovranno quindi lasciare il Paese entro una settimana: una misura speculare a quella adottata da Londra nei giorni scorsi come ritorsione per l’avvelenamento dell’ex spia russa Serghei Skripal a Salisbury. Lo si apprende dall’agenzia Itar-Tass. Mosca si riserva inoltre altre misure restrittive nel Caso di ulteriori passi “ostili” da ...

Caso spie - Mosca risponde a Londra : la Russia espelle 23 diplomatici britannici : La decisione è stata notificata all’ambasciatore del Regno Unito Laurie Bristow e segue quella di Theresa May, che aveva allontanato lo stesso numero di diplomatici russi. Mosca chiude anche British Council

Mosca espelle 23 diplomatici britannici : 9.46 La decisione è stata notificata all'ambasciatore del Regno Unito,Laurie Bristow,a Mosca. C'è una forte probabilità che la sosanza utilizzata contro l'ex ufficiale Skripal a Salisbury provenga dai laboratori americani o britannici. Così l' inviato della Russia presso l'organizzazione per la proibizione delle armi chimiche,Shulgin, ha intanto ribaltato le accuse britanniche:"E molto probabile che il componente chimico utilizzato provenga da ...

