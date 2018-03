Mosca | allo studio visita Kim Jong-un | avverrà presto

Snowboard - Coppa del Mondo 2018 : capolavoro azzurro a Mosca. Perathoner/Visintin in trionfo - l’Italia vince la Sfera di Cristallo! : Non poteva chiudersi meglio il weekend di Coppa del Mondo in quel di Mosca per quanto riguarda l’Italia dello Snowboardcross. Dopo il doppio podio di ieri nelle gare individuali, tra uomini e donne, con Michela Moioli che si è portata a casa la Sfera di Cristallo, oggi è arrivato il trionfo di Emanuel Perathoner ed Omar Visintin nella prova a squadre. Un vero e proprio capolavoro quello firmato dai due veterani della squadra azzurra. Prima ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Mosca 2018 : Michela Moioli col miglior crono in qualifica : caccia alla Sfera di Cristallo! : Concluse le qualifiche a Mosca (Russia) dove si disputa la penultima tappa della Coppa del Mondo di Snowboardcross: tutti gli atleti in pista con un tempo valido sono stati promossi alla fase finale. Tra le donne infatti erano al cancelletto di partenza 22 ragazze ed i posti disponibili ai quarti erano 24, mentre tra gli uomini in partenza vi erano 37 atleti con 48 posti a disposizione negli ottavi. Nella qualifica femminile il miglior crono è ...

Napoli - ora si vende : Giaccherini al Chievo e Maksimovic allo Spartak Mosca : Il Napoli ora vende. Incassato il rifiuto di Simone Verdi del Bologna , salutato l'arrivo di Younes dall' Ajax e in attesa del sì di Politano dal Sassuolo per sistemare le alternative al tridente ...

Napoli - UFFICIALE : Maksimovic in prestito allo Spartak Mosca : Napoli, UFFICIALE: Maksimovic in prestito allo Spartak Mosca Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli, UFFICIALE Maksimovic – Nikola Maksimovic lascia il Napoli e si trasferisce in prestito per 6 mesi ai russi dello Spartak Mosca. A comunicarlo il buon esito della trattativa lo stesso club russo attraverso un comunicato UFFICIALE. Il difensore si ...

Maksimovic allo Spartak Mosca : in corso le visite mediche del serbo : Nikola Maksimovic è ormai ad un passo dallo Spartak Mosca. Il centrale serbo, che ha trovato pochissimo spazio in questa stagione sotto la gestione di Maurizio Sarri, sarebbe vicinissimo ad andare in prestito in Russia. Massimo Carrera, ex collaboratore di Conte alla Juventus e in Nazionale ed attuale allenatore del club russo sarebbe pronto ad accoglierlo. Il serbo del Napoli ha totalizzato […] L'articolo Maksimovic allo Spartak Mosca: in ...