“Morto | ritrovato in queste condizioni” Alessandro | si chiude nel peggiore dei modi la

(Di giovedì 29 marzo 2018) E’ statomortoFiori, l’italiano di 33 anni di Soncino scomparso due settimane fa a Istanbul, poco dopo il suo arrivo. I media turchi confermano la notizia del ritrovamento del cadavere. Sarà l’autopsia a chiarire la cause della morte. Secondo alcuni siti di informazione turchi, riferisce la trasmissione di Rai3 ‘Chi l’ha visto?’, il padre avrebbe riconosciuto il corpo del 33enne arrivato a Istanbul nel tardo pomeriggio del 12 marzo e irreperibile da due giorni dopo. Il corpo, con ferite alla testa , è stato rinvenuto nell’area di Sarayburnu, una zona centrale della capitale turca. Il giorno della scomparsa le telecamere di videosorveglianza lo avevano ripreso lungo la strada che conduce al consolato italiano. Un cellulare in uso a lui e il portafoglio con i suoi documenti erano stati ritrovati in un cestino ...