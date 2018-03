Morto Mondonico | portò il Toro alla finale di Coppa Uefa 

E' Morto Emiliano Mondonico - calcio in lutto - : Il mondo del calcio è di nuovo in lutto : è morto a 71 anni Emiliano Mondonico , uno degli allenatori più amati del calcio italiano. L'ex tecnico di Cremonese, Como, Atalanta, Torino, Napoli, Cosenza, ...

È Morto Emiliano Mondonico - ex allenatore di Torino - Atalanta e Cremonese : Emiliano Mondonico, ex calciatore e allenatore di Serie A e Serie B, è morto questa mattina a Milano, dove era ricoverato da alcuni giorni. Mondonico, originario di Rivolta d’Adda, aveva 71 anni e nel 2011 gli fu diagnosticato un tumore all’addome, The post È morto Emiliano Mondonico, ex allenatore di Torino, Atalanta e Cremonese appeared first on Il Post.