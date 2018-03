È Morto Mondonico - indimenticabile allenatore di Atalanta e Torino : Lutto nel mondo del calcio. È morto all'età di 71 anni Emiliano Mondonico, ex tecnico di Atalanta e Torino. Lo riporta l'Eco di Bergamo. L'allenatore lombardo, nato a Rivolta d'Adda, in provincia di Cremona, il ...

Calcio sotto shock : Emiliano Mondonico è Morto : Una notizia sconvolgente ha aperto la cronaca di questa mattina: è morto Emiliano Mondonico, ex tecnico di tante squadre di Serie A. La morte sarebbe avvenuta durante la scorsa notte, nella quale ‘Mondo’ si sarebbe arreso a quel cancro che ormai lo perseguitava da sette lunghi anni. Aveva 71 anni, Emilano, Mister che tra gli anni 80 e 90 rese grandi le storie di Cremonese, Atalanta e Torino. Il suo passato da giocatore Mondonico ebbe anche un ...

Morto Mondonico - i messaggi dal mondo dello sport e dalle squadre [FOTO] : 1/11 LaPresse/Alessandro Falzone ...

Morto Mondonico - da anni lottava contro il cancro : da allenatore fece grandi Atalanta e Torino : E' Morto Emiliano Mondonico, aveva 71 anni. Ex allenatore che fece grandi Atalanta e Torino, lottava da anni contro il cancro. E' stato anche un apprezzato commentatore tv. Si è spento...

Calcio in lutto : è Morto Emiliano Mondonico : Il Calcio italiano piange Emiliano Mondonico, ex allenatore tra le altre di Torino, Atalanta, Fiorentina, Cremonese e Cosenza. A pochi giorni dal saluto a Davide Astori, dunque, il mondo del Calcio perde uno dei protagonisti del recente passato. Mondonico si è spento dopo aver lottato per 7 anni contro un tumore che lo aveva costretto ad allontanarsi dai campi da gioco per intraprendere la carriera di commentatore televisivo. Poche settimane ...

Calcio in lutto - è Morto Emiliano Mondonico : E' morto all'eta' di 71 anni Emiliano Mondonico, allenatore di Torino, Atalanta, Napoli, Fiorentina e Cremonese. Nel 2012 la sua ultima esperienza da tecnico sulla panchina del Novara. Mondonico, ...

Morto Emiliano Mondonico - una lunga battaglia contro il tumore : 1/15 ©LaPresse ...

E’ Morto Emiliano Mondonico - storico allenatore di Torino e Atalanta : Lo storico tecnico lottava da sette anni contro un tumore. «Il calcio mi dà la forza di per continuare la sfida», diceva a chi gli stava vicino. L'articolo E’ morto Emiliano Mondonico, storico allenatore di Torino e Atalanta è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Morto Mondonico - da anni lottava contro il cancro : da allenatore fece grandi Atalanta e Torino : E' Morto Emiliano Mondonico, aveva 71 anni. Ex allenatore che fece grandi Atalanta e Torino, lottava da anni contro il cancro. E' stato anche un apprezzato commentatore tv. Si è spento...

Calcio : è Morto l'allenatore Mondonico : 9.43 Lutto nel mondo del Calcio. E' morto a 71 anni Emiliano Mondonico. Era malato da 7 anni. Mai banale, era un'icona del Calcio nazional-popolare. Dopo quattro delicatissimi interventi, aspettava quella che chiamava la 'Bestia' con il solito coraggio. In un'intervista al Corriere dello Sport aveva detto: "Ogni giorno di più apprezzi il tempo che ti è dato. Il cancro non è invincibile, il Calcio mi dà la forza per continuare a sfidarlo".

Mondo del calcio ancora in lutto : è Morto Emiliano Mondonico : morto Emiliano MondoNICO – Un’altra giornata triste per il Mondo del calcio, è morto Emiliano Mondonico, allenatore che ha scritto importati pagine di storia. Lottava col cancro da sette anni, adesso non ha vinto la battaglia più importante. Ha riportato la Cremonese in Serie A dopo 54 anni, nel 1988 fa salire l’Atalanta è protagonista di una straordinaria corsa fino alle semifinali di Coppa Coppe col Malines. Esaltante ...

Lutto nel mondo del calcio : all'età di 71 anni è Morto Emiliano Mondonico : Il mondo del calcio piange la morte di Emiliano mondonico, ex allenatore di Atalanta, Napoli e Torino È morto a 71 anni Emiliano mondonico, l'ex allenatore di Torino, Atalanta, Napoli, Fiorentina ...

Morto Emiliano Mondonico : il grande mister : È un simbolo non solo del calcio ma di tutto lo sport nazionale. Un simbolo per i tifosi Prima giocatore nelle file dei granata, poi allenatore. È lì che Mondonico ha rapito il cuore dei tifosi: alla ...

Emiliano Mondonico è Morto di tumore/ Ultime notizie - l'ex allenatore di Atalanta e Torino aveva 71 anni : Emiliano Mondonico è morto di tumore, Ultime notizie: è scomparso a 71 anni l’ex allenatore di Atalanta e Torino, malato da diverso tempo. Esperienze da urlo in provincia(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 09:35:00 GMT)