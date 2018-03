morto lui | il mito Lutto nel calcio

Grave lutto nel mondo del calcio : è morto lui - il mito. Dopo aver lottato 7 anni contro una malattia terribile che non gli ha dato scampo - si è spento. Ma non si è mai arreso al male. “Il calcio mi ha dato la forza” - ripeteva sempre. Addio - leggenda : lutto nel mondo del calcio, è morto lei, che era leggenda. Icona. Personaggio nazional-popolare amato e rispettato da tutti. Uno “pazzo” nel senso buono del termine. Uno che diceva “Il mio migliore amico è il pallone”. Emiliano mondonico, storico allenatore, si è spento all’alba di giovedì 29 marzo a Milano, dove era ricoverato da alcuni giorni per il riacutizzarsi della malattia che lo tormentava da sette anni. mondonico aveva compiuto 71 anni ...

È morto a 71 anni Emiliano Mondonico. Con lui Atalanta e Torino vissero stagioni indimenticabili : "Ciao papà, sei stato il nostro esempio e la nostra forza...ora cercheremo di continuare come ci hai insegnato tu", scrive su Facbook la figlia Clara

Inter - è morto Pierluigi Casiraghi - storico osservatore nerazzurro. Scoprì Balotelli : E già allora , era il 2011, , Casiraghi spiegò il successo e la rinascita della Germania che tre anni dopo sarebbe diventata Campione del Mondo dopo esser passata dai numerosi successi a livello ...

Inter in lutto - è morto lo storico osservatore Pierluigi Casiraghi : ROMA - lutto in casa Inter. Il mondo del calcio piange la morte di Pierluigi Casiraghi , storico osservatore che dal 2000 lavorava nella società nerazzurra. Tra i tantissimi giocatori che ha portato all'Inter spicca il nome di ...

morto Pierluigi Casiraghi : è lutto per la società Inter : Storico membro del settore giovanile dell'Inter e dal suo ingresso nella società neroazzurra nel 2000 grande scopritore di talenti per il club. Con un comunicato pubblicato sul sito Internet, l'Inter ...

È morto Stephen Hawking - a 76 anni Lo scienziato della «teoria del tutto» Le mogli - i Pink Floyd : le 6 cose che (forse) non sapete su di lui : L’astrofisico di fama mondiale Stephen Hawking è morto all’età di 76 anni. Lo afferma un portavoce della sua famiglia. È morto nella sua abitazione a Cambridge. Ha convissuto per oltre 55 anni con una malattia invalidante

morto Stephen Hawking - a 76 anni Lo scienziato della «teoria del tutto» Le mogli - i Pink Floyd : le 6 cose che - forse - non sapete su di lui : Hawking in una sua opera sostiene che l'universo non è stato creato da Dio e che scienza e religione non sono conciliabili, anzi sono in contraddizione ma alla fine la scienza avrà il sopravvento: «C'...

morto Beggio - storico presidente dell'Aprilia : con lui divenne internazionale : È Morto a 73 anni Ivano Beggio, storico presidente dell'Aprilia. A darne l'annuncio con una nota i suoi stretti collaboratori. Beggio era malato da tempo e la sua morte è stata...

morto Luigi Necco - storico telecronista di 90° Minuto - : storico volto della trasmissione di calcio "90° Minuto" della Rai, era diventato famoso per i suoi collegamenti a fine partita dallo stadio San Paolo negli anni di Maradona e degli scudetti, ...

morto Luigi Necco - storico telecronista di 90° Minuto : Morto Luigi Necco, storico telecronista di 90° Minuto storico volto della trasmissione di calcio "90° Minuto" della Rai, era diventato famoso per i suoi collegamenti a fine partita dallo stadio San Paolo negli anni di Maradona e degli scudetti, attorniato dai tifosi. Aveva quasi 84 anni. Parole ...

Chi era Luigi Necco - volto di Novantesimo Minuto morto a Napoli : Storico inviato al seguito di Maradona, giornalista non solo sportivo gambizzato dalla camorra per le sue denunce

Lutto nel mondo del calcio : è morto Luigi Necco : volto di 90° minuto : morto Luigi Necco – Lutto nel mondo del calcio, nelle ultime ore è morto Luigi Necco: volto di 90° minuto, si è spento all’ospedale Cardarelli di Napoli, per una grave insufficienza respiratoria, avrebbe compiuto 84 anni a maggio. Il 29 novembre 1981, Necco fu vittima di un attentato: gambizzato in un ristorante di Avellino, a sparare tre uomini inviati a Vincenzo Casillo ‘O Nirone. “Il presidente Aurelio De Laurentiis, ...

morto Luigi Necco - addio allo storico giornalista volto di 90? minuto Video : Lutto nel mondo del giornalismo: è Morto all'ospedale Cardarelli di Napoli Luigi Necco, il popolare giornalista napoletano volto storico di 90? minuto negli anni degli scudetti...

morto Luigi Necco. Il volto del 90° minuto se ne va all'età di 83anni : E' Morto a Napoli Luigi Necco. Aveva 83 anni il giornalista Rai, divenuto noto soprattutto per essere stato uno dei volti storici della trasmissione sportiva 90° minuto.