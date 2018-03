Morte Mondonico | il retroscena | “quel gesto della sedia…”

calcioweb.eu

(Di giovedì 29 marzo 2018)– Roberto Cravero, ex calciatore del Torino, è intervenuto ai microfonitrasmissione “Sport Academy” su Radio Cusano Campus per ricordare il suo ex allenatore Emiliano, scomparso nelle scorse ore. “Quello di stamattina è stato un risveglio doloroso, anche se noi che lo conoscevamo bene eravamo abbastanza preparati –ha affermato Cravero-. Chi aveva sempre mantenuto i contatti con lui sapeva che stava lottando, ma purtroppo stava perdendo. E’ una perdita dolorosa e importante per noi. Il suo Torino è diventato quasi una leggenda. Il suosedia è diventato un messaggio per i deboli contro i forti, decisamente più elegante rispetto alle manette di Mourinho.è diventato un simbolo per il popolo granata. Si vede che c’era una squadra lassù che aveva bisogno di un allenatore geniale e ha chiamato lui. Lui era un allenatore ...