Montella | ' Nazionale? Non ho i capelli bianchi'

raisport.rai

: Calcio, Montella: 'Non c'è nessuna possibilità che io possa allenare la nazionale italiana, servono i capelli bianc… - apetrazzuolo : Calcio, Montella: 'Non c'è nessuna possibilità che io possa allenare la nazionale italiana, servono i capelli bianc… - FOXSportsIT : .@VMontella parla a Fox Sports: 'Io in Nazionale? Servono i capelli bianchi'. E su Messi: 'Spero riposi...'… - calcio24mercato : Montella: 'Non allenerò la Nazionale, meglio Mancini o Ranieri. Messi? Spero… -

(Di giovedì 29 marzo 2018) 'Non c'e' nessuna possibilita' ad oggi che possa allenare laitaliana sia perche' sto benissimo qui e ho la testa per lavorare qui sia perche' in Italia non c'e' stato nessun tipo di ...