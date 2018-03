Montella | “Nazionale? Non c’è nessuna possibilità | non ho capelli bianchi”

calcioweb.eu

: Ecco bravo poi in caso fatti la tinta così non corriamo rischi - DVACMILAN : Ecco bravo poi in caso fatti la tinta così non corriamo rischi - MilanWorldForum : Montella sulla possibilità di diventare CT -) - sscalcionapoli1 : Montella: “Non c’è nessuna possibilità che io possa allenare la nazionale italiana, servono i capelli bianchi, io n… -

(Di giovedì 29 marzo 2018) “Nazionale? Non c’èad oggi che possa allenare la Nazionale italiana, sia perché sto benissimo qui e ho la testa per lavorare qui, sia perché in Italia non c’è stato nessun tipo di contatto. E poi perché credo che per allenare l’Italia è necessario avere ibianchi e al momento ne ho molto pochi”. Sono le parole del tecnico del Siviglia, Vincenzo, ai microfoni di Fox Sports durante il programma Football Station, sul prossimo ct della nazionale italiana. “A proposito dibianchi se prenderei più Ancelotti di Mancini? Mancini l’ho visto qualche volta, non sempre, ma con tantibianchi”. Il prossimo Ct della Nazionale italiana dovrà avere delle caratteristiche. “Credo sia una scelta che Costacurta sappia programmare. Prima dell’allenatore bisogna capire in che direzione andare. In ...