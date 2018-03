Montella | che rarità | Io in Nazionale? Zero possibilità

Montella : 'Cutrone una mia creatura. Al Milan giocatori che non hanno mai vinto - bisognava aspettare' : Se Reina lo spingerà ad andare via? Credo che qualsiasi grande squadra abbia il dovere di portare avanti una politica con due portieri di livello'. SULLA DIFESA A TRE - 'E' una questione di tempo e ...

Champions League - il trionfo di Montella : umilia Mourinho - il Siviglia elimina il Manchester United : Clamoroso all'Old Trafford: Vincenzo Montella guida il Siviglia all'impresa, vince 2-1 ed elimina il Manchester United di Josè Mourinho dalla Champions League . Una delle più grandi sorprese della ...

LIVE Manchester United-Siviglia - Champions League in DIRETTA : 0-0. Montella cerca l’impresa all’Old Trafford contro Mourinho. Le formazioni ufficiali : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ROMA-SHAKHTAR CLICCA QUI PER LE PAGELLE LIVE DI ROMA-SHAKHTAR Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions League di calcio tra Manchester United e Siviglia. All’Old Trafford la truppa del tecnico portoghese José Mourinho incrocia la compagine guidata dal nostro Vincenzo Montella. Si riparte dallo 0-0 maturato all’andata ...

Milan - Gattuso : 'Finale di Coppa Italia? È anche merito di Montella' : ROMA - 'La Lazio è una squadra fortissima, noi siamo stati bravi a fare una partita di sofferenza, a togliere gli spazi a Immobile. Potevamo prendere gol, ma potevamo anche farlo. Avevamo di fronte ...

Momenti Di Gioia : Montella e quella risata post-sconfitta che...lo seppellirà! : Acuito, probabilmente, dall'espressione sul viso di Montella durante l'intervista a Fox Sport: non è che la risata, alla fine, seppellirà proprio l'allenatore italiano? Ai posteri l'ardua sentenza. @...

Milan - Kessie non le manda a dire : che bordate all’ex Montella! : Il Milan sta attraversando un momento magico, altro successo per il club rossonero questa volta sul difficile campo della Roma, in rete Cutrone (sempre più trascinatore nonostante la giovane età) e Calabria, adesso il Milan è rientrato prepotentemente in corsa per la Champions League. E’ tornato protagonista anche il centrocampista Kessie che non ha risparmiato frecciate nei confronti dell’ex allenatore Montella: “la partita ...

Champions League - Siviglia-Manchester United 0-0 : Mourinho resiste a Montella : SIVIGLIA , Spagna, - Finisce 0-0 all' Estadio Ramón Sánchez Pizjuán la partita d'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Siviglia e Manchester United . Meglio la squadra di Montella che ...

Spagna : il Barcellona riprende a correre - sorride anche il Siviglia di Montella : MADRID - riprende la marcia vincente del Barcellona dopo due pareggi consecutivi. Nella 24esima giornata della Liga spagnola la squadra di Ernesto Valverde si è imposta per 2-0 sul campo dell'Eibar: ...