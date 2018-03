Montella allontana l' Italia | Io ct? Non ho ancora i capelli bianchi

ilgiornale

(Di giovedì 29 marzo 2018) Vincenzoè felice al Siviglia: dopo essere stao esonerato dal Milan, infatti, l'Aeroplanino ha trovato la sua giusta dimensione in Spagna. Gli andalusi lotteranno fino alla fine per conquiestare un posto in Champions League e dopo aver fatto fuori lo United di Mourinho negli ottavi di finale, giocheranno i quarti della competizione contro i tedeschi del Bayern Monaco allenati dall'esperto Jupp Heynckes. Il Siviglia di, sabato sera, giocherà contro il Barcellona di Messi e Suarez e il tecnico campano, ai microfoni di Fox Sport, è pronto alla sfida: "Dobbiamo giocare sui nostri punti di forza e cercare di contrastare l`avversario che è molto forte: mi auguro che Messi domani riposi per martedì".L'ex allenatore di Roma e Fiorentina ha poi parlato della possibilità di allenare l': "Io ct? Non c'è nessuna possibilità ad oggi che possa allenare la Nazionalena ...