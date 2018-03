Monster Musume | usciresti con una minotaura?

wired

(Di giovedì 29 marzo 2018)non è il fumetto che ti aspetti. Fra le sue pagine non ci sono pirati che solcano le onde, non ci sono scimmioni nello spazio, non ci sono cavalieri in armatura a forma di drago e nemmeno campi di calcio che seguono la curvatura della terraparla di mostri, anzi mostre, ragazze con corna, code di serpente, ali e in alcuni casi un pessimo carattere. Edito in Italia da Edizioni BD – J-Pop, qui da noi è giunto alla nona pubblicazione il 21 febbraio 2018 (in Giappone si è arrivati alla 13esima l’anno scorso), ma non è questa la novità. Il Napoli Comicon sta per arrivare ed è lì che vedremo per la prima volta in Italia il giovane autore e disegnatore di: Okayado. Okayado è entrato nel mondo dei fumetti nel 2011, a bordo della Comics Anthology Kemomo, dall’anno successivo inizia a serializzaresu Monthly Comic Ryū ...