Mondonico | una vita per il pallone Ecco la carriera del re del “buon calcio di provincia”

Mondonico - Nardella : “una persona vera mossa da sani principi” : “Con Mondonico se ne va una persona vera mossa da sani principi nella vita e nel calcio. Perdiamo un grande allenatore, il mister che riportò la Fiorentina in Serie A nel campionato 2003/2004”. Così il sindaco di Firenze, Dario Nardella commenta la morte dell’ex allenatore della Fiorentina Emiliano Mondonico . “Mondo era un grande uomo sia dentro che fuori dal campo – continua Nardella – Lodevole è stato il suo ...

Il calcio piange Mondonico : il tecnico ci lascia a 71 anni dopo una lunga battaglia : IL calcio piange Mondonico - calcio il lutto. dopo una lunga battaglia durata diversi anni si è spento Emiliano Mondonico . L’ex tecnico di Cremonese, Torino, Atalanta, Albinoleffe, Napoli, Cosenza, Fiorentina e Novara è stato un esempio di calcio , di sport e di grande umanità. Una carriera fatta di grande soddisfazioni. Nel 1984 riportò la Cremonese in […] L'articolo Il calcio piange Mondonico : il tecnico ci lascia a 71 anni dopo una ...

Emiliano Mondonico - una vita da ribelle : da calciatore ad allenatore un'esistenza «contro» : Il Mondo, per combatterlo, l'aveva guardato sempre dritto negli occhi. Non si era nascosto e, soprattutto, non si era lasciato condizionare. Altra ribellione. Gli ultimi anni, se possibile, sono ...