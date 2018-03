Mondonico | Nardella | “una persona vera mossa da sani principi”

calcioweb.eu

(Di giovedì 29 marzo 2018) “Conse ne va unadaprincipi nella vita e nel calcio. Perdiamo un grande allenatore, il mister che riportò la Fiorentina in Serie A nel campionato 2003/2004”. Così il sindaco di Firenze, Dariocommenta la morte dell’ex allenatore della Fiorentina Emiliano. “Mondo era un grande uomo sia dentro che fuori dal campo – continua– Lodevole è stato il suo impegno al fianco dei giovani per i quali ha messo a disposizione la sua esperienza”. “Mondo era molto legato alla nostra città e alla Fiorentina e noi a lui – conclude– e in questo momento di dolore siamo vicini alla sua famiglia, alla quale esprimo il cordoglio miole, dell’amministrazione comunale e della città di Firenze”. (AdnKronos) L'articolo...