Mondonico | il cordoglio dell’Inter | “ci uniamo al dolore dei familiari”

"La Figc esprime il suo cordoglio e si stringe attorno ai familiari di Emiliano Mondonico". La Federcalcio esprime così, in una nota sul proprio sito, il cordoglio per la scomparsa di Emiliano Mondonico, ex allenatore , tra le altre, di Atalanta e Torino, scomparso oggi all'età di 71 anni.