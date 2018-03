Mondo mezzo | appello | chiesti 430 anni

Mondo di mezzo - Procura chiede 26 anni per Carminati e 25 per Buzzi - : Richieste le condanne per l'ex Nar e il ras delle cooperative romane nell'ambito del processo d'appello e il ripristino dell'accusa di associazione mafiosa. In primo grado erano stati condannati ...

Mondo di mezzo - Procura chiede 26 anni per Carminati e 25 per Buzzi : Mondo di mezzo, Procura chiede 26 anni per Carminati e 25 per Buzzi Richieste le condanne per l’ex Nar e il ras delle cooperative romane nell’ambito del processo d’appello e il ripristino dell'accusa di associazione mafiosa. In primo grado erano stati condannati rispettivamente a 20 e 19 anni di carcere Parole ...

Mondo di mezzo - chiesto aumento di pena per Carminati : 'Riconosciuto boss dagli stessi criminali' : Così il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini nel corso della sua requisitoria per il processo d'appello 'Mondo di mezzo'. Il procuratore generale ha chiesto aumento di pena per Massimo Carminati e ...

F1 - Helmut Marko : “La Mercedes sta giocando - ha mezzo secondo di vantaggio su tutti. E’ in un Mondo a parte” : Sebastian Vettel ha vinto il GP di Australia 2018, prima tappa del Mondiale di Formula Uno, sfruttando la virtual safety car e sorpassando Lewis Hamilton grazie a un’ottima strategia. Nonostante il trionfo della Rossa, però, Helmut Marko lancia un campanello d’allarme: “Mercedes sta giocando con tutti noi, può decidere quando vuole di rifilarci distacchi pesanti. Questa volta hanno commesso un errore ed è stato molto evidente. ...

Mondo di mezzo - la requisitoria del pg : 'Associazione mafiosa con capo Carminati' : 'La sentenza di primo grado è stata un'operazione notarile. Adesso invece va riconosciuto che il 'Mondo di mezzo' è mafia e il capo dell'organizzazione era Massimo Carminati'. Così il pg Pietro ...

Mondo di Mezzo - il procuratore generale : «Era una associazione di stampo mafioso» : La presunta struttura criminale «che faceva capo a Massimo Carminati non era una semplice associazione a delinquere ma un'associazione di stampo mafioso». Il procuratore generale di Roma Pietro ...

Florenzi - il Mondo di mezzo tinto di giallorosso : 'Io sono la via di mezzo'. Ridendo, Florenzi a La domenica sportiva ha regalato la miglior fotografia di se stesso. Anche se il riferimento di Alessandro era al passaggio generazionale in azzurro - ...

Mondo di mezzo - la Corte d'Appello : no a nuovo dibattimento nel processo di secondo grado : Non ci sarà un nuovo dibattimento nel processo di secondo grado sul 'Mondo di mezzo'. Il collegio della terza sezione, presieduto da Claudio Tortora ha accolto le motivazioni della procura che ...

Mondo di mezzo - al via processo appello : Ha preso il via nell'Aula bunker di Rebibbia il processo di secondo grado al cosiddetto "Mondo di mezzo",in cui sono imputate 43 persone di cui 19 accusate di associazione di stampo mafioso, reato non riconosciuto nel primo grado. A prendere la parola il difensore di Carminati,Naso,che ...

Mondo di mezzo - al via processo appello : Ha preso il via nell'Aula bunker di Rebibbia il processo di secondo grado al cosiddetto "Mondo di mezzo",in cui sono imputate 43 persone di cui 19 accusate di associazione di stampo mafioso, reato non riconosciuto nel primo grado. A prendere la parola il difensore di Carminati,Naso,che parla di "un processetto mediaticamente costruito con le inchieste di Lirio Abbate"da lui ribattezzato Delirio Abbate."Si processano le persone per quello che ...

Mondo di mezzo - via all'Appello per Carminati e altri 42 imputati : Una prima udienza per discutere le eccezioni preliminari, al momento tutte respinte. È cominciato così il processo di appello al cosiddetto Mondo di mezzo che secondo l'accusa consisteva di una ...

'Mondo di mezzo' - al via il processo d'appello : Respinta dai giudici la richiesta di trasferimento di Buzzi e Carminati. Solidarietà FNSI a Lirio Abbate dopo le parole dell'avvocato Bruno Naso

Roma - Mondo di mezzo - al via il processo d'appello : 43 imputati : È iniziata nell'aula Bunker di Rebibbia la prima udienza del processo di secondo grado al Mondo di mezzo, procedimento a carico di 43 imputati per 19 dei quali la Procura di Roma contesta l'...

Dall'Ue alla Cina mezzo Mondo in allarme su dazi acciaio Trump : Roma, 2 mar. , askanews, mezzo mondo in allarme e pronto alle rappresaglie per l'annuncio di Donald Trump sulla volontà di aumentare i dazi sulle importazioni di acciaio e prodotti siderurgici. 'Non sarebbe la strada giusta e ...