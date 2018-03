Mondo del calcio ancora in lutto | è morto Emiliano Mondonico

Scacchi Pugilato - Sergio Leveque campione del Mondo pesi massimi : Chessboxing , Scacchi Pugilato, Sergio Leveque campione del mondo pesi massimi! Ha conquistato il titolo ieri a Mosca Il campione Europeo dei pesi massimi Sergio Leveque, ha vinto il titolo mondiale ...

Emiliano Mondonico - morto un grande tecnico e un’ottima persona. Icona del calcio all’italiana - ha rifatto grande il Toro : Ha combattuto per anni contro un male incurabile: una lotta in cui ha vinto e ha perso, ma sempre con serenità e con quella umana lucidità che lo ha reso un volto familiare per gli appassionati di calcio. Perché Emiliano Mondonico, morto oggi a 71 anni, quello era: un grande allenatore, un’ottima persona. In panchina, le sue perle migliori sono state a cavallo tra gli anni 80 e 90 alla guida dell’Atalanta e del Torino. ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Los Angeles 2018 : Alice Sotero è seconda! Tutte le azzurre nelle prime dodici : La seconda tappa della Coppa del Mondo di Pentathlon moderno in corso di svolgimento a Los Angeles, negli USA, porta subito buone notizie per la formazione italiana: nella finale individuale femminile Alice Sotero si classifica al secondo posto, alle spalle della russa Gulnaz Gubaydullina. Bene Tutte le azzurre: Alessandra Frezza ed Elena Micheli finiscono in top ten, rispettivamente ottava e nona, mentre Francesca Tognetti è poco più indietro, ...

Roma - Paolo Conti : 'Alisson è il miglior portiere del Mondo' : Paolo Conti , ex portiere della Roma , con cui ha conquistato una Coppa Italia nel 1980, ha parlato ai microfoni di Centro Suono Sport di Alisson . Queste le sue dichiarazioni: 'Stabilire oggi un valore di mercato è quasi impossibile, visto le cifre folli che si stanno raggiungendo. Alisson è certamente il miglior portiere del ...

Nuova Peugeot 508 - l anteprima più chic del Mondo" : Da ora in poi questi supporti dematerializzati si sostituiranno allo showroom fisico proponendo un'esperienza immersiva, accessibile in ogni momento da tutti gli angoli del mondo.

Funerali Frizzi - tutto il Mondo dello spettacolo in lacrime : Da Paolo Bonolis a Milly Carlucci, da Antonella Clerici a Simona Ventura, passando per il ministro Maria Elena Boschi, e altri personaggi dello spettacolo come Serena Autieri, Giorgia, Tosca D'Aquino ...

Usa - i designer dello scivolo d’acqua più alto del Mondo accusati di omicidio : Usa, i designer dello scivolo d’acqua più alto del mondo accusati di omicidio La decisione è stata presa dopo la morte di un bimbo di 10 anni. Il Verruckt, installato in un parco giochi del Kansas, è entrato nel Guinnes dei primati nel 2014 Continua a leggere

Arabia - "superare" il petrolio con la centrale solare più grande del Mondo : MILANO - Un anno fa, proprio di questi tempi, aveva annunciato un investimento da 50 miliardi per ridurre la dipendenza dal petrolio, puntando a produrre il 10 per cento del fabbisogno nazionale ...

Jeremy ha ‘svoltato’. L’ennesima sorpresa nella vita del “detenuto più bello del Mondo”. Dal carcere agli yacht di lusso con belle ereditiere al seguito - la sua storia come una favola. Che si arricchisce - ora - del gran finale : Una storia che all’epoca aveva fatto il giro del mondo, una sorta di favola contemporanea con protagonista un ragazzo bello e dannato finito in carcere e poi diventato famoso, fino a conquistare il cuore di una bella e ricca ereditiera. E che ora aggiunge un ulteriore elemento alla sua già ricchissima sceneggiatura. Parliamo, ovviamente, di Jeremy Meeks, da molti considerato uno degli uomini più fortunati del pianete. Una vita che ...