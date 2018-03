Mondiali | la Fifa ufficializza la lista degli arbitri | c' è Rocchi

Mondiali - ecco i 36 arbitri e i 63 assistenti selezionati dalla Fifa. Presenti Rocchi - Di Liberatore e Tonolini : L'organizzazione internazionale ha ufficializzato tramite il proprio sito web i 36 arbitri e i 63 assistenti che si occuperanno di dirigere i vari incontri della Coppa del Mondo. selezione ancora ...

Mondiali 2026 - a giugno la decisione della FIFA : è sfida Marocco-Nord America - per ora : Il primo Mondiale a 48 squadre non potrà essere come gli altri. La riforma di Gianni Infantino, presidente FIFA, è ormai realtà, con una competizione storica che si evolve e potrebbe addirittura ...

Hublot Big Bang Referee è il primo smartwatch Wear OS - orologio ufficiale ai Mondiali Fifa 2018 : Ecco il primo smartwatch con Wear OS by Google: è il nuovo Hublot Big Bang Referee, realizzato in tiratura limitata e orologio ufficiale degli arbitri ai prossimi Mondiali di calcio FIFA 2018. L'articolo Hublot Big Bang Referee è il primo smartwatch Wear OS, orologio ufficiale ai Mondiali FIFA 2018 proviene da TuttoAndroid.

Incontri Principali Mondiali per FIFA 18 Ultimate Team - le previsioni per il 20 marzo : FIFA 18 Ultimate Team non conosce pause: sebbene i campionati europei siano pronti a fermarsi nel corso del prossimo fine settimana in virtù degli Incontri internazionali che vedono impegnate in giro per il globo le diverse nazionali di calcio, il simulatore calcistico targato Electronic Arts non si perde di certo d’animo, guardando invece con grande interesse, nell’ambito delle sfide creazione rosa, alle amichevoli che sono pronte a prendere il ...

Fifa World Cup Russia 2018 : sito russo conferma l’arrivo del DLC dedicato ai Mondiali con i 12 stadi ufficiali! : Come riportato dal sito russo Sportgame.pro e come riportato da alcuni account Twitter fra cui FifaAllStart, EA Sports rilascerà prossimamente un DLC, un contenuto aggiuntivo, per Fifa 18 dedicato ai mondiali Fifa World Cup Russia 2018 che si disputeranno a giugno. Dopo l’aggiornamento, i fan del gioco potranno partecipare virtualmente al mondiale con una delle 32 squadre […] L'articolo Fifa World Cup Russia 2018: sito ...

La FIFA ha definitivamente deciso che ai Mondiali di calcio si userà il VAR : Venerdì sera la FIFA, l’organo di governo del calcio mondiale, ha deciso definitivamente che ai Mondiali del 2018 in Russia si userà il VAR, la video assistenza arbitrale già in uso da questa stagione in Serie A. La decisione era The post La FIFA ha definitivamente deciso che ai Mondiali di calcio si userà il VAR appeared first on Il Post.

Calcio - Mondiali 2018 – UFFICIALE : la FIFA approva l’utilizzo del Var. La conferma arriva da Gianni Infantino : Var ai Mondiali, ora è UFFICIALE. La conferma è arrivata direttamente dal presidente della FIFA Gianni Infantino, che ha annunciato la novità in maniera definitiva nel corso di una conferenza stampa a Bogota, sede del FIFA Council Meeting. “Siamo molto contenti di questa approvazione“, ha commentato lo svizzero di origini italiane, manifestando tutta la sua soddisfazione. Eppure proprio Infantino non era favorevole ...