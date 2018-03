Mondiali | ecco i 36 arbitri | per l' Italia c' è Rocchi

Mondiali - ecco i 36 arbitri e i 63 assistenti selezionati dalla Fifa. Presenti Rocchi - Di Liberatore e Tonolini : L'organizzazione internazionale ha ufficializzato tramite il proprio sito web i 36 arbitri e i 63 assistenti che si occuperanno di dirigere i vari incontri della Coppa del Mondo. selezione ancora ...

Mondiali 2018 sulle reti Mediaset : ecco come sarà il palinsesto : Mediaset si è aggiudicata per la prima volta la trasmissione dei Mondiali 2018, che saranno visibili interamente in chiaro L'articolo Mondiali 2018 sulle reti Mediaset: ecco come sarà il palinsesto è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mondiali Russia 2018 - Spagna : ecco il premio in caso di vittoria : Mondiali Russia 2018, si avvicina sempre di più l’inizio della competizione, si preannuncia grande spettacolo, non parteciperà l’Italia dopo l’eliminazione contro la Svezia. Presente invece la Spagna che si candida ad essere grande protagonista fino alla fine, secondo quanto riporta AS la federazione avrebbe già fissato i premi in caso di vittoria finale, superare la fase a gironi porterebbe 30mila euro per ogni calciatore, ...

1958 - ecco come la Nazionale italiana di calcio si rilanciò dopo l'eliminazione dai Mondiali : Gli azzurri appaiono travolgenti: sembra che Belfast sia stato un incidente di percorso e fa rabbia ai tifosi seduti davanti ai teleschermi o che ascoltano per radio la cronaca di Martellini non ...

Argentina - Batistuta si schiera : “Meglio Higuain di Icardi. I Mondiali? Ecco chi li vincerà…” : Argentina, Batistuta- Gabriel Omar Batistuta, intervenuto ai microfoni di “Mediaset Premium” ha fatto il punto della situazione sulla corsa al Mondiale e sulle scelte di Sampaoli in vista di Russia 2018. L’ex attaccante di Fiorentina e Roma non ha dubbi sul dualismo Higuain-icardi: “Chi sceglierei in attacco tra loro due? Credo che ai Mondiali ci […] L'articolo Argentina, Batistuta si schiera: “Meglio Higuain ...

Mondiali 2018 - ecco la seconda maglia della Spagna : bianca con inserti rossi : E' improntata alla tradizione la seconda maglia che la Spagna indosserà ai Mondiali 2018: bianca con inserti arancio L'articolo Mondiali 2018, ecco la seconda maglia della Spagna: bianca con inserti rossi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Panini - ecco la nuova collezione Adrenalyn XL per i Mondiali 2018 : In vista dei Mondiali in Russia Panini ripropone la collezione Adrenalyn XL dedicata alle 32 Nazionali L'articolo Panini, ecco la nuova collezione Adrenalyn XL per i Mondiali 2018 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Atletica : Mondiali indoor - ecco i record : ANSA, - BIRMINGHAM , GRAN BRETAGNA, , 4 MAR - Un record italiano per chiudere i Mondiali indoor di Atletica a Birmingham. A realizzarlo è la 4x400 femminile: Raphaela Lukudo, Ayomide Folorunso, Chiara ...

Inghilterra - ecco la maglia per i Mondiali 2018 : Nike celebra la vittoria del 1966 : maglia Inghilterra Mondiali 2018. Nike ha presentato la maglia che sarà indossata dall’Inghilterra di Mondiali 2018, disponibile in una duplice versione, home e away. Il brand americano americano ha voluto puntare in maniera decisa sui simboli che da sempre caratterizzano la nazionale, la rosa e la Croce di San Giorgio. Non manca nemmeno lo stemma […] L'articolo Inghilterra, ecco la maglia per i Mondiali 2018: Nike celebra la ...

Mondiali 2018 - ecco gli stadi : ... con oltre un milione di abitanti, Rostov sul Don fu fondata nel 1749 e da allora è sempre stata un importantissimo snodo commerciale e allo stesso tempo una città dove la scienza e la cultura sono ...