Mondello | spiaggia presa d' assalto per il primo sole

today

: Mondello, spiaggia presa d'assalto al primo sole: giubbotti, creme solari e tuffi | VIDEO - TuttaPalermo : Mondello, spiaggia presa d'assalto al primo sole: giubbotti, creme solari e tuffi | VIDEO - palermomaniait : È già estate a Mondello, spiaggia invasa da adolescenti articolo di - palermomaniait : È già estate a Mondello, spiaggia invasa da adolescenti articolo di -

(Di giovedì 29 marzo 2018) La primavera è iniziata da pochi giorni, ma pioggia e freddo continuano ad essere presenti in diverse zone d'Italia. Questo non vale per la...