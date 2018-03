Milano | Sala prosciolto da accusa di abuso per “piastra” Expo Resta il processo per falso

Expo - il sindaco di Milano Giuseppe Sala è stato prosciolto dall’accusa di abuso d’ufficio : È stato prosciolto perché il “fatto non sussiste” il sindaco di Milano Giuseppe Sala, accusato insieme al manager Angelo Paris di abuso d’ufficio per avere affidato direttamente alla Mantovani (società che vinse l’appalto della Piastra dei servizi di Expo) la fornitura di seimila alberi dell’esposizione universale. Una commessa da 4,3 milioni di eu...

Milano - Sala : "Necessario accelerare su blocco diesel" : Milano punta a diventare una città "carbon free". Lo stop ai veicoli diesel era già stato annunciato, ma ora si parla di una riduzione dei tempi. Le misure sul diesel, con l'anticipo di un anno, al 2019 dal 2020, del blocco totale agli Euro 4 sono"un'accelerazione necessaria". Lo ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione della nuova sede di Sorgenia.Il primo cittadino ha precisato di aver messo in conto "le forti ...

Milano - il pane e il cinema : in sala clochard e abitanti del centro per film e dibattito : Appena le luci della sala si riaccendono sui titoli di coda che ancora scorrono, Silvano, commosso dalle scene finali del film, rimprovera bonariamente don Luca: «Questa volta hai voluto farmi ...

Parlamento : Sala - auguri a nuovi presidenti - li aspettiamo a Milano : Milano, 24 mar. (AdnKronos) – “Congratulazioni ai nuovi presidenti di Senato e Camera, Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico. Li aspettiamo presto a Milano”. Così in un tweet il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. L'articolo Parlamento: Sala, auguri a nuovi presidenti, li aspettiamo a Milano sembra essere il primo su Meteo Web.

Milano - Sala inaugura il Cam al Municipio 7 : inaugurato dal sindaco di Milano Sala e dal Presidente del Municipio 7 Marco Bestetti il nuovo Cam , Centro di Aggregazione Multifunzionale, di Quarto Cangino. Il primo cittadino milanese si è detto ...

Migranti - Sala : “Sindaco Gallarate paga biglietto per Milano? Provocazione. Sul tema qualcuno fa la sua parte - altri no” : “Il problema è serio ma quello che noto è che qualcuno fa sempre la sua parte, qualcun altro no”. Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, a margine di un incontro milanese, ha risposto ad Andrea Cassani, sindaco di Gallarate, comune del Varesotto, che in questi giorni ha deciso di pagare il biglietto per Milano a 12 richiedenti asilo. “Ha ragione lui – ha continuato – ho altro a cui pensare, non a queste sui provocazioni” L'articolo ...

Ema : Milano in pressing su Parlamento Ue - Sala chiede e ottiene audizione : Roma, 21 mar. (AdnKronos) - Milano non si arrende e va in pressing sul Parlamento europeo per l'assegnazione della sede dell'Agenzia europea del farmaco (Ema), che, per via della Brexit, deve lasciare Londra. Dopo il voto di Strasburgo della settimana scorsa a favore di Amsterdam, oggi la commission

A Milano vertice di giunta post elezioni - Sala 'Bene la nostra linea ma la macchina amministrativa va migliorata' : vertice di giunta a Palazzo Marino, tra sindaco e assessori, per analizzare il risultato del voto politico e regionale a Milano e quanto fatto dall'amministrazione in questo anno e mezzo. 'Rispetto ...

Milano. Sala e Fontana si incontrano a Palazzo Marino : “Ho invitato il neo presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per un primo incontro a valle della sua elezione. Abbiamo

Milano : De Corato - in giunta ennesimo schiaffo a Pd di Sala : Milano, 13 mar. (AdnKronos) - "Sala va avanti per i fatti suoi e sembra abbandonare il Pd al suo destino, scegliendo un tecnico come assessore al posto di una figura uscente del Pd". E' il parere di Riccardo De Corato, capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Lombardia. Il sindaco ha scelto Laura

Milano : Sala vede Fontana - case popolari e M5 al centro del primo incontro : Milano, 13 mar?(AdnKronos) - primo incontro a Palazzo Marino tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il neoeletto governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Abbiamo tracciato un’agenda delle questioni che ci vedranno lavorare insieme nei prossimi anni", ha detto il sindaco. In primis, s

Milano : De Corato - in giunta ennesimo schiaffo a Pd di Sala : Milano, 13 mar. (AdnKronos) – “Sala va avanti per i fatti suoi e sembra abbandonare il Pd al suo destino, scegliendo un tecnico come assessore al posto di una figura uscente del Pd”. E’ il parere di Riccardo De Corato, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia. Il sindaco ha scelto Laura Galimberti come assessore all’Educazione. “Un tecnico, ed è l’ultimo di una lunga serie di schiaffi ...

Milano : Sala vede Fontana - case popolari e M5 al centro del primo incontro : Milano, 13 mar'(AdnKronos) – primo incontro a Palazzo Marino tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il neoeletto governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Abbiamo tracciato un’agenda delle questioni che ci vedranno lavorare insieme nei prossimi anni”, ha detto il sindaco. In primis, si è discusso della gestione del patrimonio di edilizia popolare: “Non è certamente un tema facile, ma è molto rilevante ...

Milano : Sala vede Fontana - case popolari e M5 al centro del primo incontro : Milano, 13 mar'(AdnKronos) – primo incontro a Palazzo Marino tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il neoeletto governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Abbiamo tracciato un’agenda delle questioni che ci vedranno lavorare insieme nei prossimi anni”, ha detto il sindaco. In primis, si è discusso della gestione del patrimonio di edilizia popolare: “Non è certamente un tema facile, ma è molto rilevante ...