Milano | incentivi antismog - Come cambiare le caldaie più inquinanti

(Di giovedì 29 marzo 2018) Dopo gli stop a senso unico contro le automobili, le uniche a subire fermi a ripetizione in caso di superamento delle soglie di inquinamento fissate, finalmente anche i fumi delle più ammorbantia gasolio sono finiti nel mirino del Comune di. Mentre il sindaco, Giuseppe Sala, annuncia il divieto di circolazione totale dei motori diesel a partire dal 2030 (ma potrebbe essere anticipato al 2027), lamministrazione allenta i cordoni della borsa per incentivare i milanesi a rottamare i più vecchi impianti a gasolio, circa 3.500, ancora in funzione in città. Lo stanziamento è corposo: 20 milioni di euro.nel destino tracciato per i veicoli a gasolio, nellottobre del 2023 quellesaranno considerate fuori legge. Il bando, la cui pubblicazione è attesa nel giro di un mese, è rivolto ai proprietari, ai condomini, a società, a enti privati o a partecipazione pubblica e ...